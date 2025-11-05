لقطات من تدريبات الزمالك الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من تدريبات الزمالك الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عقد اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام بين ناديي الزمالك وبيراميدز غدا في أبوظبي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره بنادي الزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء غد الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وتم خلال الاجتماع، الاستقرار على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.