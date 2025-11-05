القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية، مساء غد الخميس، إلى ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يحتضن القمة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.



ويأتي اللقاء في نسخة مكررة من نصف نهائي العام الماضي، الذي حسمه الزمالك لصالحه بركلات الترجيح، ما يزيد من طابع الثأر والإثارة في مواجهة هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة

خط الهجوم: عبد الحميد معالي (أحمد شريف)، شيكو بانزا، عدي الدباغ

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، مهند لاشين، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي