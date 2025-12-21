بدون تدريبات.. أزمة في منتخب أوغندا قبل انطلاق أمم أفريقيا

رفض لاعبو منتخب أوغندا خوض تدريباته بالأمس على خلفية أزمة قوية دارت مع اتحاد الكرة بسبب مكافأة التأهل عن المرحلة الأولى.

وانتقد منتخب أوغندا مكافأة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي قدرت بنحو 6000 يورو فقط.

ويرى لاعبوا منتخب أوغندا أن المكافأة المالية ضعيفة جدا مقارنة بالوعود التي حصلوا عليها خلال الفترات الماضية بجانب عدم حصولهم على مستحقات مالية منذ أكثر من عام.

وطلب 7 لاعبين كبار في صفوف منتخب أوغندا من المدير الفني بول بوت عدم خوض التدريبات أمس وهو ما تفهمه المدرب وقام بإلغاء المران بالكامل

ومن المتوقع أن يتم نهاية الأزمة بين الاتحاد ولاعبوا منتخب أوغندا اليوم بعد جلسة مطولة جمعتهم أمس حصلوا خلالها على وعود بحل الأزمة.

ويلعب منتخب أوغندا ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 ديسمبر على ملعب أولمبيك الرباط في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.