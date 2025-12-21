قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
رياضة

بدون تدريبات.. أزمة في منتخب أوغندا قبل انطلاق أمم أفريقيا

منتخب أوغندا
منتخب أوغندا
عبدالله هشام

رفض لاعبو منتخب أوغندا خوض تدريباته بالأمس على خلفية أزمة قوية دارت مع اتحاد الكرة بسبب مكافأة التأهل عن المرحلة الأولى.

وانتقد منتخب أوغندا مكافأة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي قدرت بنحو 6000 يورو فقط.

ويرى لاعبوا منتخب أوغندا أن المكافأة المالية ضعيفة جدا مقارنة بالوعود التي حصلوا عليها خلال الفترات الماضية بجانب عدم حصولهم على مستحقات مالية منذ أكثر من عام.

وطلب 7 لاعبين كبار في صفوف منتخب أوغندا من المدير الفني بول بوت عدم خوض التدريبات أمس وهو ما تفهمه المدرب وقام بإلغاء المران بالكامل

ومن المتوقع أن يتم نهاية الأزمة بين الاتحاد ولاعبوا منتخب أوغندا اليوم بعد جلسة مطولة جمعتهم أمس حصلوا خلالها على وعود بحل الأزمة.

ويلعب منتخب أوغندا ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 ديسمبر على ملعب أولمبيك الرباط في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب أوغندا منتخب المغرب بطولة أمم أفريقيا

