مدرب بيراميدز: سنفقد رباعي الفريق وغياب دونجا وبيزيرا مؤثر للزمالك

شدد الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش على أن بيراميدز سيغيب عنه كذلك عدد من اللاعبين المهمين من بينهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال وبلاتي توريه، مثلما سيفقد الزمالك دونجا وبيزيرا، وهما بالفعل ثنائي قوي ولكن المباراة مهما كانت الغيابات فيها ستكون غاية في القوة.

المدير الفني لبيراميدز يعلق على مدرب الزمالك الجديد

وحول وجود مدير فني جديد للزمالك قال يورتشيتش إن المدرب يحتاج لوقت حتى تظهر بصماته على اللاعبين في أرض الملعب، وأكثر ما يقدمه المدرب في هذه الفترة القصيرة تكون الطاقة الجديدة داخل غرف الملابس ولكن الوقت هو من يمنح المدرب الفرصة لإظهار ما لديه من إمكانيات مع لاعبيه.

فرصة الفوز بالسوبر متاحة لـ4 فرق

شدد المدير الفني على أن الفرصة لجميع الأندية الأربعة المشاركة في السوبر موجودة للفوز باللقب، وبالفعل الكل لديهم فرصة وبيراميدز جاهز للفوز في المرحلة المقبلة، موضحا أن بيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة ودكة لاعبين يمكنها تعويض الغيابات وسيرى ما سيحدث في التشكيل من جاهزية اللاعبين، وطموح الفريق متجدد ولديه هدف للفوز بمزيد من البطولات مستقبلا.

المدير الفني أوضح أن الأمر صعب للغاية بعد الفوز بلقب دوري الأبطال وكل البطولات الأخرى أصبح الفريق مطالبا بالحفاظ على ذلك والاستمرار في القمة أمر صعب بكل تأكيد، ولكنه يمتلك مجموعة من اللاعبين لديهم طموح للفوز بكل شيء وسيعمل معهم من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة، في ظل طموح الجهاز الفني والإدارة وكذلك اللاعبين.