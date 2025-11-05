قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
رياضة

مدرب بيراميدز: سنفقد رباعي الفريق وغياب دونجا وبيزيرا مؤثر للزمالك

كرونسلاف بورتشيتش
كرونسلاف بورتشيتش
حسن العمدة

شدد  الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش على أن بيراميدز سيغيب عنه كذلك عدد من اللاعبين المهمين من بينهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال وبلاتي توريه، مثلما سيفقد الزمالك دونجا وبيزيرا، وهما بالفعل ثنائي قوي ولكن المباراة مهما كانت الغيابات فيها ستكون غاية في القوة.

المدير الفني لبيراميدز يعلق على مدرب الزمالك الجديد

وحول  وجود مدير فني جديد للزمالك قال يورتشيتش إن المدرب يحتاج لوقت حتى تظهر بصماته على اللاعبين في أرض الملعب، وأكثر ما يقدمه المدرب في هذه الفترة القصيرة تكون الطاقة الجديدة داخل غرف الملابس ولكن الوقت هو من يمنح المدرب الفرصة لإظهار ما لديه من إمكانيات مع لاعبيه.

فرصة الفوز بالسوبر متاحة لـ4 فرق

شدد المدير الفني على أن الفرصة لجميع الأندية الأربعة المشاركة في السوبر موجودة للفوز باللقب، وبالفعل الكل لديهم فرصة وبيراميدز جاهز للفوز في المرحلة المقبلة، موضحا أن بيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة ودكة لاعبين يمكنها تعويض الغيابات وسيرى ما سيحدث في التشكيل من جاهزية اللاعبين، وطموح الفريق متجدد ولديه هدف للفوز بمزيد من البطولات مستقبلا.

المدير الفني أوضح أن الأمر صعب للغاية بعد الفوز بلقب دوري الأبطال وكل البطولات الأخرى أصبح الفريق مطالبا بالحفاظ على ذلك والاستمرار في القمة أمر صعب بكل تأكيد، ولكنه يمتلك مجموعة من اللاعبين لديهم طموح للفوز بكل شيء وسيعمل معهم من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة، في ظل طموح الجهاز الفني والإدارة وكذلك اللاعبين.

الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش كرونسلاف بورتشيتش بيراميدز رمضان صبحي مصطفى فتحي دونجا

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

