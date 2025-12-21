أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة عمر إيهاب ابوكليلة وكيل النائب العام، حبس عامل 4 أيام أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجـ..ــني عليه " ع.ع.ص" وإلقاء جثـ..ـمانه في القمامة في منطقة أبو يوسف بالإسكندرية.

وكشف المتـ ــهم عامل باليومية، في التحقيقات، أنه حضر من الصعيد منذ 3 سنوات واستقر في منطقة أبو يوسف، وكان يقيم في شقة عمال للايجار وهي عبارة عن غرفتين وصالة، ويسكن بها المجني عليه "ع.ع.ص" عامل واخر يدعي "م.ا" والمجـ..ـني عليه.

وبسبب خلاف مالي بين الطرفين، حدثت مشادة بين المتـ..ـهم والمجـ ـني عليه، فقرر المتـ..ـهم الانتقام بعد تعرضه للسـ..ـباب.

وأكد المتهم أنه عقب الخلاف بينه وبين المجني عليه، ونزول صديقهم الثالث، أغلق باب الشقة جيدا واحضر سكنتـ..ـين، فأخرج المتهم السكـ..ـنية الصغيرة وطعـ..ـنه بها في الرقبة وأخرج السكـ..ـينة الكبيرة وطعـ..ـنه عدة طعـ..ـنات استقرت في البطن.

وأضاف انه قطع

الجثة أجزاء ودفن أجزاء منها في الشقة واخذ باقي الجثمان والقي به في صندوق القمامة ووضع متعلقاته داخل جوال حتي لا يفتضح أمره.

وكشف المتهم في التحقيقات، أن فكرة قتـ..ـل صديقه والتخلص منه تولدت بعد ان قرر الانتقام منه لقيام المجـ..ـني عليه بسـ..ـبه وقذفـــ ــه بالأم والأب واتهمه بالسرقة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.