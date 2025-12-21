قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة
هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
محافظات

أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية

أحمد بسيوني

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة عمر إيهاب ابوكليلة وكيل النائب العام، حبس عامل 4 أيام أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجـ..ــني عليه " ع.ع.ص" وإلقاء جثـ..ـمانه في القمامة في منطقة أبو يوسف بالإسكندرية. 

وكشف المتـ ــهم عامل باليومية، في التحقيقات، أنه حضر من الصعيد منذ 3 سنوات واستقر في منطقة أبو يوسف، وكان يقيم في شقة عمال للايجار وهي عبارة عن غرفتين وصالة، ويسكن بها المجني عليه "ع.ع.ص" عامل واخر يدعي "م.ا" والمجـ..ـني عليه.

وبسبب خلاف مالي بين الطرفين، حدثت مشادة بين المتـ..ـهم والمجـ ـني عليه، فقرر المتـ..ـهم الانتقام بعد تعرضه للسـ..ـباب.

وأكد المتهم أنه عقب الخلاف بينه وبين المجني عليه، ونزول صديقهم الثالث، أغلق باب الشقة جيدا واحضر سكنتـ..ـين، فأخرج المتهم السكـ..ـنية الصغيرة وطعـ..ـنه بها في الرقبة وأخرج السكـ..ـينة الكبيرة وطعـ..ـنه عدة طعـ..ـنات استقرت في البطن.

وأضاف انه قطع 

 الجثة أجزاء ودفن أجزاء منها في الشقة واخذ باقي الجثمان والقي به في صندوق القمامة ووضع متعلقاته داخل جوال حتي لا يفتضح أمره. 

وكشف المتهم في التحقيقات، أن فكرة قتـ..ـل صديقه والتخلص منه تولدت بعد ان قرر الانتقام منه لقيام المجـ..ـني عليه بسـ..ـبه وقذفـــ ــه بالأم والأب واتهمه بالسرقة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية وكيل النائب العام ابوكليلة قضية قتل مقتل عامل

