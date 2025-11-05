مدرب بيراميدز : سنخوض مباراة كبيرة أمام الزمالك

عبر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتواجد في أبوظبي لخوض السوبر المصري، مؤكدا أنها مباراة كبيرة أمام الزمالك والفريق في فورمة جيدة والأجواء في الفريق مثالية واللاعبون هدفهم حاليا تحقيق بطولة أخرى بعد ٤ بطولات قارية ومحلية مؤخرا.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أحداثا جرت في المباراة الماضية أمام الزمالك في النسخة الماضية بعد إلغاء الهدف الذي تم تسجيله في الوقت القاتل، ولكن في كل الأحوال مباراة قوية أمام الزمالك لابد من الفوز فيها بكل الأحوال، مشيرا إلى أنه في حالة الفوز والعبور فلا يهتم كثيرا بمن سيواجه في النهائي لأن الأهلي وسيراميكا كلاهما فريقان كبيران والمواجهة مع أحدهما ستكون غاية في الصعوبة.

أشار يورتشيتش إلى أن المشاركة في هذه النسخة مختلفة تماما، وبيراميدز بات يمتلك الخبرة الكافية للمواجهات الكبرى، وما كان يحتاجه بيراميدز كان هو الوقت فقط حتى يحضر فريقه ولاعبوه للفوز بالبطولات، موضحا أن كل من ينتمى إلى بيراميدز اجتهد على مدار العام الماضي، حتى وصلنا لتحقيق كل هذه البطولات التي تحققت مؤخرا والطموح موجود للفوز بالمزيد من الإنجازات.