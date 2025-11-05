قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
رياضة

مدرب بيراميدز : سنخوض مباراة كبيرة أمام الزمالك

كرونسلاف بورتشيتش
كرونسلاف بورتشيتش
حسن العمدة

عبر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتواجد في أبوظبي لخوض السوبر المصري، مؤكدا أنها مباراة كبيرة أمام الزمالك والفريق في فورمة جيدة والأجواء في الفريق مثالية واللاعبون هدفهم حاليا تحقيق بطولة أخرى بعد ٤ بطولات قارية ومحلية مؤخرا.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أحداثا جرت في المباراة الماضية أمام الزمالك في النسخة الماضية بعد إلغاء الهدف الذي تم تسجيله في الوقت القاتل، ولكن في كل الأحوال مباراة قوية أمام الزمالك لابد من الفوز فيها بكل الأحوال، مشيرا إلى أنه في حالة الفوز والعبور فلا يهتم كثيرا بمن سيواجه في النهائي لأن الأهلي وسيراميكا كلاهما فريقان كبيران والمواجهة مع أحدهما ستكون غاية في الصعوبة.

أشار يورتشيتش إلى أن المشاركة في هذه النسخة مختلفة تماما، وبيراميدز بات يمتلك الخبرة الكافية للمواجهات الكبرى، وما كان يحتاجه بيراميدز كان هو الوقت فقط حتى يحضر فريقه ولاعبوه للفوز بالبطولات، موضحا أن كل من ينتمى إلى بيراميدز اجتهد على مدار العام الماضي، حتى وصلنا لتحقيق كل هذه البطولات التي تحققت مؤخرا والطموح موجود للفوز بالمزيد من الإنجازات.

الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش كرونسلاف بورتشيتش نادي بيراميدز بيراميدز السوبر المصري الزمالك

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

التجارى الدولى

«التجاري الدولي» يُطلق فيلمًا تسجيليًا يكشف «ما وراء الأرقام» ويُجسّد رؤيته المؤسسية | فيديو

التعمير والاسكان

التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع بالشيخ زايد

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

