جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
يورشيتش: بيراميدز جاهز للقاء الزمالك رغم الغيابات المؤثرة

يورشيتش
يورشيتش
حسام الحارتي

تحدث كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكداً جاهزية الفريق للقاء على الرغم من بعض الغيابات المؤثرة.

وأشار يورشيتش خلال المؤتمر الصحفي إلى مباراة السوبر الموسم الماضي، قائلاً: "سجلنا هدفًا في شباك الزمالك في الدقيقة الأخيرة، لكن تقنية الفيديو ألغته بعد مراجعة سريعة، على عكس الدوري المصري حيث تستغرق المراجعات وقتًا أطول".

وأضاف المدرب: "نحترم الزمالك، لكن فريقنا في حالة فنية جيدة ونسعى للمنافسة على اللقب. رغم غياب مصطفى فتحي ورمضان صبحي وبلاتي توريه ويوسف أوباما، يمكن لحسم المباريات في مثل هذه البطولات أن يتم من التفاصيل الصغيرة".

وأوضح يورشيتش أن الفترة القصيرة قبل المباراة لا تسمح بتطبيق جميع أفكاره التكتيكية: "لا يمكن لأي مدرب تطبيق أفكاره بالكامل خلال ثلاث تدريبات فقط، ما يمكن فعله هو بث طاقة جديدة داخل غرفة الملابس".

وتطرق المدرب للجانب الإداري والتنظيمي للبطولة، مؤكدًا: "الإمكانيات موزعة حاليًا بين فرق السوبر والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي، لكن الأفضل أن تكون الموارد متاحة لجميع فرق الدوري لتعزيز المنافسة".

وعن تعويض الغيابات، قال: "سنرى كيفية تعويض غياب مصطفى فتحي وبلاتي توريه في مران اليوم، ولدينا لاعبين قادرين على ملء الفراغ، بالإضافة إلى دكة بدلاء قوية".

واختتم يورشيتش تصريحاته بالحديث عن صعوبة الحفاظ على القمة: "الوصول إلى القمة ربما يكون سهلاً، لكن المحافظة عليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا يمثل تحديًا كبيرًا".

