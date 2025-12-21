بميزة جديدة طال انتظارها.. هواوي تفاجئ حاملي أجهزة الكمبيوتر المحمولة

بدأت شركة هواوي في طرح تحديث جديد لنظام التشغيل HarmonyOS لجهاز الكمبيوتر القابل للطي MateBook Fold ، والذي يأتي بقائمة طويلة من إصلاحات الأخطاء وتحسينات سهولة الاستخدام قبل موسم العطلات مباشرة

بدأ التحديث، الذي يحمل اسم HarmonyOS 6.0.0.120 SP1، بالوصول إلى المستخدمين في 20 ديسمبر 2025. ووفقًا لشركة هواوي، يركز الإصدار على الاستقرار وسلوك العرض والإنتاجية اليومية بدلاً من تقديم ميزات جديدة رئيسية.

أجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب



أجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب

يعد من أبرز الإصلاحات معالجة مشكلات عرض الشاشة، كما حلت هواوي حالات فشل الجهاز في الاستيقاظ بشكل صحيح من وضع السكون في أوضاع شاشة محددة

تتضمن العديد من التحسينات تطبيقات الإنتاجية اليومية. أصبح تطبيق المعرض يعمل بشكل أكثر اتساقًا عند حذف الصور باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، كما يُسهّل حفظ الصور المُعدّلة. أصبح تطبيق إدارة الملفات يوفر وصولاً أسرع إلى المستندات المُزامنة، ويُطبّق تفضيلات العرض على جميع المجلدات، ويُدمج الوسائط السحابية بسلاسة أكبر في مُنتقي الملفات، ويُصلح نتائج البحث غير المكتملة عند تصفح محركات الأقراص السحابية.

شهد مساعد هواوي الذكي ، شياوي، تحسينات أيضاً. فبالإضافة إلى لمسة موسمية مميزة حيث يؤدي كتابة أو قول عبارة "عام جديد سعيد" إلى تشغيل عرض ألعاب نارية بملء الشاشة يُحسّن التحديث من معالجة الملاحظات الذكية، ويصلح مشكلات المزامنة العرضية المتعلقة بالشبكة، ويجعل المحادثات المستمرة أكثر موثوقية.

على مستوى النظام، يُضيف التحديث دعمًا لتصغير التطبيقات الفردية أثناء استخدام وضع تقسيم الشاشة، ويُوسّع نطاق استنساخ التطبيقات للمستخدمين الذين يديرون حسابات متعددة. تشمل الإضافات الأخرى تحسينات في سلاسة رسوميات النظام، وتحسينًا في التعرف على رموز الاستجابة السريعة (QR)، وتوافقًا أوسع للتطبيقات من خلال تحسينات المحاكاة الافتراضية، بالإضافة إلى حزمة الأمان لشهر ديسمبر 2025. كما أفادت هواوي بحلّ العديد من المشاكل المتعلقة بالطابعات.

كما هو الحال مع تحديثات النظام السابقة، قد يلاحظ بعض المستخدمين ارتفاعًا مؤقتًا في درجة الحرارة أو زيادة في استهلاك البطارية مباشرة بعد التثبيت، وهو ما من المفترض أن يستقر بعد بضعة أيام.