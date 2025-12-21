قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة
هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
رنا عصمت

اذا كنت تبحثين عن طريقة عمل الحواوشى بالعيش البلدي من المطبخ المصري على أصوله نقدم لك على طريقة الشيف محمد جمال اسهل طريقة لعمل الحواوشي مثل الجاهز.

اسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدى

 

المكوّنات

لحم غنم

مفروم فرماً ناعم 500 غرام

بصل

حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً 2

خلّ أبيض

ملعقتان كبيرتان

زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان + المزيد لدهن الأرغفة

ملح

ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود

ملعقة صغيرة

بهارات عربية

مشكلة ملعقة صغيرة ونصف

خبز عربي

5 أرغفة

طريقة التحضير لعمل الحواوشي

 

1-في وعاء، ضعي اللحم، البصل والخلّ. أضيفي الملح، الفلفل الأسود والبهارات العربية المشكلة. أخلطي المكونات حتى تتداخل.

2-شكّلي كرات من مزيج اللحم وضعيها في طبق.

3-إفتحي رغيف من الخبز افردي داخله كرة من مزيج اللحم. كرّري العملية ختى انتهاء الكمية.

4 -إدهني وجه الأرغفة بالزيت النباتي. غلّفي كلّ رغيف بورق زبدة وضعيه في صينية فرن.

5-حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25-30 دقيقة حتى ينضج الحواوشي.

6-قدّمي الطبق ساخناً. ألف صحة.

اسهل طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى اسهل طريقة عمل الحواوشى المصري الحواوشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

جامعة بني سويف

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة بني سويف تُنظّم ورشة عمل حول ترشيد الكهرباء

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بمركز الرياض.. وهذه أبرز التوجيهات | صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطالبات بالعجوزة لمتابعة مستوى الخدمات

بالصور

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد