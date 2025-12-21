أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

اذا كنت تبحثين عن طريقة عمل الحواوشى بالعيش البلدي من المطبخ المصري على أصوله نقدم لك على طريقة الشيف محمد جمال اسهل طريقة لعمل الحواوشي مثل الجاهز.

اسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدى

المكوّنات

لحم غنم

مفروم فرماً ناعم 500 غرام

بصل

حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً 2

خلّ أبيض

ملعقتان كبيرتان

زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان + المزيد لدهن الأرغفة

ملح

ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود

ملعقة صغيرة

بهارات عربية

مشكلة ملعقة صغيرة ونصف

خبز عربي

5 أرغفة

طريقة التحضير لعمل الحواوشي

1-في وعاء، ضعي اللحم، البصل والخلّ. أضيفي الملح، الفلفل الأسود والبهارات العربية المشكلة. أخلطي المكونات حتى تتداخل.

2-شكّلي كرات من مزيج اللحم وضعيها في طبق.

3-إفتحي رغيف من الخبز افردي داخله كرة من مزيج اللحم. كرّري العملية ختى انتهاء الكمية.

4 -إدهني وجه الأرغفة بالزيت النباتي. غلّفي كلّ رغيف بورق زبدة وضعيه في صينية فرن.

5-حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25-30 دقيقة حتى ينضج الحواوشي.

6-قدّمي الطبق ساخناً. ألف صحة.