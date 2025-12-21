خلي بالك على الغلابة .. نصيحة أب لابنته تتصدّر السوشيال ميديا

تصدّر مقطع فيديو لرجل يوجّه نصائح لابنته موظفة البنك، منصات التواصل الاجتماعي، لما يحمله من قيم إنسانية وموعظة جميلة.

في الفيديو، قال الأب لابنته: «خلي بالك على الناس الغلابة، هيدعولك، وربنا هيفتح عليكي أبواب ما تتخيليش»، لترد الابنة: «أنا بحاول أساعد العُملاء على قد ما أقدر».

وأضاف الأب: «الغلابة اللي على قد حالهم، الأغنياء يحترموهم ويقدّروهم، لكن الفقراء اللي عندهم 1000 أو 2000 أو 5000 جنيه، ما أحد يهتم بيهم. حاولي تساعديهم على قدر استطاعتك، إنتِ متربية وبنت ناس، فخلي بالك على الناس الغلابة».

ويبرز الفيديو حرص الأب على غرس قيم الرحمة والإنسانية في ابنته، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.