أخبار البلد

هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء عن تعرض طالب بمدرسة في أكتوبر لواقعة هتـ.ك عـ.رض جديدة ولكن هذه المرة المتهمون طلاب في نفس المدرسة .

أنباء متداولة تثير الجدل 

أفادت أنباء  بأن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أكتوبر ثاني، ألقت القبض على 4 طلاب، لاتهامهم بهتك عرض طالب داخل إحدى المدارس بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأشارت إلى أن المحضر الرسمي الخاص بالواقعة ، يؤكد أن الطلاب المتهمين قاموا بتقييد حركة زميلهم الذي يبلغ من العمر 13 عاما داخل حمام المدرسة، وهددوا المجني عليه بالإيذاء حال إبلاغ أي شخص بما حدث، مما تسبب في تدهور حالته النفسية خلال الفترة الماضية.

مصدر مسئول يكشف الحقيقة

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد  أن كل ما تم تداوله من أنباء بشأن الإبلاغ عن واقعة تعدى طلاب على زميلهم بمدرسة فى أكتوبر هي أنباء غير صحيحة.

وأضاف المصدر : بالبحث والتقصي تبين أنه لم تشهد المدرسة أي وقائع من هذا النوع تماما.

وأوضح المصدر لصدى البلد ، أنه تم فحص شكوى ولى أمر الطالب المعتدى عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتحقيقات أفادت بعدم حدوث أي وقائع بالمدرسة المذكورة .

وكشف المصدر ، أن بعد تحرير محضر من ولي الأمر  في قسم الشرطة ، تم استدعاء الطالب المعتدى عليه واثنين من خارج المدرسة ، والمفاجأة أن الطالبين اعترفا بأن الواقعة لم تحدث في المدرسة بل تمت خارج المدرسة في منزل المعتدى عليه.

المدرسة طالب أكتوبر هتك عرض طلاب

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
