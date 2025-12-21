بقدرة شحن جبارة .. مواصفات شاشة وكاميرا ون بلس 15T

قد لا تكون شركة ون بلس قد انتهت من تشكيلة هواتفها الرائدة الحالية. فبعد إطلاق هاتف ون بلس 15 في نوفمبر والكشف الكامل عن هاتف ون بلس 15R الأقل سعرًا هذا الأسبوع، تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تعمل على تطوير طراز ثالث

بحسب مُسرّب الأخبار المعروف، Digital Chat Station ، تُحضّر شركة OnePlus هاتفًا صغيرًا لكنه قويّ الأداء يُدعى OnePlus 15T . والأهم من ذلك، كشف التسريب أيضًا عن المواصفات المُحتملة للجهاز.

مواصفات OnePlus 15T



كما هو الحال مع باقي هواتف سلسلة OnePlus 15، يُقال إن هاتف 15T يتميز بشاشة بتردد 165 هرتز. ويبلغ قياس الشاشة 6.3 بوصة، وهي من نوع OLED المسطح بدقة 1.5K.

قد يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس، مما يضع هاتف 15T بقوة في فئة الهواتف الرائدة. والجدير بالذكر أن هاتف ون بلس 15 يستخدم نفس المعالج.

فيما يخص الكاميرا، تشير التوقعات إلى أن هاتف OnePlus 15T سيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل. لم يُذكر حتى الآن وجود مستشعر فائق الاتساع، لكن وجود عدسة التقريب يوحي بأن OnePlus تُعطي الأولوية للتقريب البصري على مجرد إضافة المزيد من الكاميرات.



على الرغم من صغر حجمه، يُشاع أن الهاتف مزود ببطارية أكبر من 7000 مللي أمبير. وهذا حجم كبير بشكل غير عادي لجهاز بحجم 6.3 بوصة، وقد يصبح أحد أبرز ميزات ون بلس 15T

تشمل التفاصيل الأخرى التي تم الإبلاغ عنها مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد يعمل بالموجات فوق الصوتية.

على الجانب الآخر لا يوجد جدول زمني رسمي للإطلاق حتى الآن، لكن التقارير الحالية تشير إلى إصداره في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2025.