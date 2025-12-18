بأقوى أداء وبطارية ضخمة .. «وان بلس» تغزو الأسواق بهاتف ون بلس إيس 6

كشفت ون بلس النقاب عن هاتف ون بلس إيس 6 تي في وقت سابق من هذا الشهر في الصين. وقد ظهر لأول مرة كأول هاتف في العالم يعمل بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس. ويُعد هاتف ون بلس 15 آر، الذي وصل إلى الهند والسوق العالمية، نسخة معدلة من نفس الهاتف. وتشير الشائعات إلى أن ريلمي تُجهز هاتفًا جديدًا بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس للصين، والذي قد يُنافس ون بلس إيس 6 تي

تسريب مواصفات هاتف Realme Neo 8

تشير التسريبات إلى أن هاتف Realme القادم المزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 سيتمتع بتصميم متين وفاخر، حيث يتميز بهيكل مقاوم للماء بالكامل مع إطار معدني وظهر زجاجي.

يُقال إنه مزود بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية وبطارية ضخمة أحادية الخلية بسعة 8000 مللي أمبير .

قد يكون هذا هو هاتف Realme Neo 8 المرتقب ، ومن المتوقع أن يتميز بشاشة AMOLED مسطحة من سامسونج تدعم دقة 1.5K . من المتوقع أن يأتي بنظام Android 16 وواجهة تحديث Realme UI 7، لكن باقي مواصفاته لا تزال طي الكتمان.

هاتف Realme Neo 8

يُعدّ هاتف Realme Neo 8 أحد الهواتف العديدة المزودة بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، والمتوقع إطلاقها في الصين خلال الأيام القادمة. وقد أطلقت شركة Vivo بالفعل هاتف Vivo S50 Pro Mini، الذي يركز على الكاميرا، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس. ومن المتوقع أيضاً أن يضمّ كلٌّ من هاتفي Moto X70 Ultra و iQOO Z11 Turbo معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس.

ريلمي نيو 7



تلتزم ريلمي الصمت حاليًا بشأن وصول هاتف ريلمي نيو 8. في الصين، وقد حصل هاتفا ريلمي 16 برو و 16 برو بلس بالفعل على شهادة TENAA ، مما يشير إلى أن هذه الهواتف قد تظهر لأول مرة في الأسابيع المقبلة في السوق المحلية. قد يتم إطلاق نيو 8 بعد سلسلة ريلمي 16 برو، على الأرجح في يناير 2026