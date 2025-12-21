هشام ماجد يقدم شبيه مصطفى غريب ويتوعد أسماء جلال

تصدر الفنان هشام ماجد تريند جوجل بعد الإعلان عن مشاركة مصطفى غريب فى الجزء الخامس من مسلسل اللعبة.

مزاح هشام ماجد مع مصطفى غريب

وقد مازح الفنان هشام ماجد جمهوره بإعلان انضمام الفنان مصطفى غريب إلى الجزء الخامس من مسلسل اللعبة 5، من خلال مقطع فيديو نشره ظهر خلاله أحد صناع العمل .

ونشر هشام ماجد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»؛ قائلًا: «انتهينا من تصوير اللعبة.. رحبوا معانا بضيف السنة دى مصطفى غريب».

وتفاعل معه متابعيه: «ده Ai»، «هو غريب فعلا بس مش مصطفى»، «غريب جداً».

هشام ماجد يتوعد أسماء جلال ومصطفى غريب

وكانت انتشرت صورة لمصطفى غريب وأسماء جلال، على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهرهما كزوجين فى فيلم «وفيها إيه يعنى؟» بعد عرضه رقميًا، وتفاعل رواد السوشيال ميديا معبرين عن إعجابهم بدور أسماء جلال كزوجة لـ «عربي- مصطفى غريب»، أكثر من دورها كزوجة لـ«د. حمدي- هشام ماجد» فى مسلسل «أشغال شقة».

وتفاعل الفنان مصطفى غريب مع تعليقات الجمهور، حيث نشر صورته فى الفيلم مع أسماء جلال عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، مرفقًا بمهرجان «شقطت منك حبيبتك يا عم»، فى إشارة منه إلى الفنان هشام ماجد، مما دفع الفنان هشام ماجد إلى نشر صورتهما عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: ليلتكم مهببة انتو الاتنين.

ردت الفنانة أسماء جلال، على منشور الفنان هشام ماجد، وذلك بعدما نشر صورتها مع الفنان مصطفى غريب من فيلم «وفيها إيه يعني؟» وهما متزوجان.

ونشرت أسماء جلال، صورة من مسلسل «أشغال شقة» عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وقامت بإضافة صورة هشام ماجد مكان صورة مصطفى غريب على طريقة الفوتوشوب وعلقت: «عربى مين؟ انا حياتى بلا عربي».