إقبال كبير .. سماء الأقصر تشهد تحليق 73 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح

شهدت سماء محافظ الأقصر اليوم الأحد تحليق 73 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح من جنسيات مختلفة؛ لمشاهدة الآثار والمعابد والوديان والنيل والمناظرالطبيعية الرائعة.

وقال رئيس إحدى شركات البالون الطائر أحمد عبود - في تصريح اليوم - إن هناك إقبالا كبيرا على رحلات البالون خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وبداية الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن سياحة البالون تحظى الكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.



وأكد أن سلطات الطيران تفرض قيودًا ورقابة صارمة على رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر، فضلا عن التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر، والتي تعطي إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.



وكانت محافظة الأقصر قد اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

