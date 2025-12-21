قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
محافظات

إقبال كبير .. سماء الأقصر تشهد تحليق 73 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح

رحلة بالون طائر
رحلة بالون طائر
أ ش أ

شهدت سماء محافظ الأقصر اليوم الأحد تحليق 73 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح من جنسيات مختلفة؛ لمشاهدة الآثار والمعابد والوديان والنيل والمناظرالطبيعية الرائعة.
وقال رئيس إحدى شركات البالون الطائر أحمد عبود - في تصريح اليوم - إن هناك إقبالا كبيرا على رحلات البالون خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وبداية الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن سياحة البالون تحظى الكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.


وأكد أن سلطات الطيران تفرض قيودًا ورقابة صارمة على رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر، فضلا عن التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر، والتي تعطي إشارة البدء للتحليق بعد التأكد من استقرار حالة الطقس.


وكانت محافظة الأقصر قد اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.
 

