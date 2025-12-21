إيمي سمير غانم: حبست أبويا وأمي في المنزل بسبب كورونا

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن كيفية تعاملها مع والديها “سمير غانم ودلال عبد العزيز” فى فترة انتشار وباء كورونا والذى كان سببا فى رحيلهما.

وقالت إيمى سمير غانم، "ماشتغلتش وقت كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا، هم اشتغلوا وتوفوا، كنت بقفل الباب بالمفتاح وقت كورونا عشان بابا وماما ميخرجوش، وكان عندي وسواس وخوف من كورونا، وسبحان الله جالهم هما الاثنين كورونا.. أنا مرة ماما جالها إعلان خبيت الباروكة بتاعتها علشان متروحش لأني كنت خايفة عليها جدا".

إيمي سمير غانم تكشف أسرارها لأول مرة

واستضاف الإعلامى بلال العربى فى حلقة من برنامج on the road ، النجمة إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية، كشفت خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس، عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.

كما تحدثت إيمى خلال حلقتها فى برنامج on the road ، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لا تنسى مع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز فى فترة كورونا.

ومازحت إيمى خلال برومو حلقتها، مع الإعلامي بلال العربى، أن زوجها الفنان حسن الرداد، إذا تزوج عليها فهذا حقه.

برنامج on the road ، يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يتميز البرنامج بتجربته المختلفة لاجراء الحوار داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها النجم فى حالة أقرب لحديث الأصدقاء، مما يجعل الجمهور يكتشف جوانب مختلفة فى حياة نجومهم المفضلين.