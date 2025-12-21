شوارع القاهرة تتحول لمسرح استقبال لـ محمد إمام.. الأطفال يرددون "مين الكينج؟"

شارك الفنان محمد إمام جمهوره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله المنتظر «الكينج» في أحد شوارع القاهرة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وأظهر الفيديو الأطفال والجمهور وهم يرددون بصوت واحد: «حبيبكم مين.. مين الكينج؟»، في مشهد يعكس شعبيتهم الكبيرة وحبهم للفنان.

وعلق محمد إمام على الفيديو قائلاً: «أحلى أوقاتي لما أكون معاكم، دعواتكم إني أعمل لكم حاجة جامدة تليق بالجمهور العظيم ده. استنوا الكينج في رمضان 2026 إن شاء الله».

كان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.