حوادث

معزمتش أخويا فولع بنفسه..ناصر البرنس: ماريو سليم ما فيهوش أي حاجة

ناصر البرنس - ارشيفية
ناصر البرنس - ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، امس السبت، واقعة مؤسفة، حيث أقدم شقيق صاحب مطعم “ناصر البرنس” على إشعال النار في نفسه أمام الفرع الجديد للمطعم، ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة، وسط تجمع عدد من المواطنين والمارة بمحيط المكان.

ناصر البرنس علي صفحته

قال ناصر البرنس في الفيديو المنشور على صفحته الشخصية: "أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده."

وأضاف البرنس: "الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إني عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله."

و وجه البرنس الشكر لكل العاملين ومن وقف بجانبه في الموقف الصعب، مختتمًا حديثه: "الحمد لله اطمئننا عليه ما فيهوش أي حاجة، ده أخويا وحبيبي ماريو، وكل سنة وأنتم طيبين."

استدعاء ناصر البرنس

وقررت جهات التحقيق، استدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله بواقعة إشعال شقيقه النيران في نفسه بالشيخ زايد.

استعلمت النيابة عن حالة المصاب للوقوف على حقيقة حالته الصحية حيث افادت التحريات الأولية بإصابته بحروق في الرقبة والبطن لسماع أقواله وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام

أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع على خلفية خلافات مالية وشخصية بين الشقيقين، حيث اتهم شقيق ناصر البرنس الأخير الأخير بسوء معاملته وتعمد حرمانه من مستحقاته، ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية كرد فعل على تلك الخلافات المتفاقمة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أنهم تفاجأوا بالرجل وهو يشعل النار في نفسه فجأة أمام المطعم، وسارعوا لإطفاء النيران قبل وصول سيارات الإسعاف.

وأُصيب الرجل بحروق متفرقة في منطقتي البطن والرقبة نتيجة الحريق، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

تطورات قانونية وإجراءات النيابة

أسفر الحادث عن تحرير محضر رسمي في موقع الواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابساته، واستدعاء الأطراف المعنية لسماع أقوالهم، فضلًا عن فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمطعم لجمع مزيد من الأدلة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم المطعم وصاحبه قوائم النقاش، وتباينت آراء المتابعين بين متعاطفين مع المصاب ومطالبين بفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الخلاف، وآخرين اعتبروا الحادثة شأنًا أسريًا مؤسفًا لا يجب توظيفه أو استغلاله عبر المنصات الرقمية.

وجاء في أحد التعليقات المتداولة: «أنا جارهم وقريب منهم جدًا، ودي شهادة قدام ربنا إن أخوه مش متزن نفسيًا من زمان، وناصر ساعده كتير جدًا جدًا، والبرنس طلّعه من مصايب كتير قوي قبل كده. حتى لما كان في الدوحة وعمل مشكلة شروع في قتل، البرنس راح مخصوص يحل المشكلة ورجّعه مصر. وبرضه مش عايز يسكت، وبالعكس بيروح لأعداء البرنس ويبقى حبيبهم أول ما ياخد منهم فلوس، وفلوس كتير كمان، ويكلمه يهدده: لو ما خدتش اللي أنا عاوزه هعملك مشاكل، فطبعًا أخوه كان بيراضيه مهما كان».

الأجهزة الأمنية تتلقي بلاغا

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام الرجل بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده وإشعال النار بنفسه أمام المطعم.

كما تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بإشعال أحد الاشخاص النيران فى نفسه أمام محل البرنس الذي تم اقتتاحه حديثا بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المصاب شقيق ناصر البرنس، وأشعل النيران في نفسه أمام محله بالشيخ زايد بسبب خلافات بينهما و عدم إنفاق شقيقه عليه وسوء معاملته له.

وتدخل عدد من المتواجدين في المكان لمحاولة إخماد النيران وإنقاذه، قبل وصول سيارات الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ناصر البرلنس البرنس استدعاء ناصر البرنس مطعم ناصر البرنس شقيق ناصر البرنس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
