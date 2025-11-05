قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة   -  
ملك موسى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي اليوم الأربعاء على ملعب ستاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وفي بداية المران عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية، الخفيفة، بعد تخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم بناء على قرار الجهاز الفني خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وشهد المران التركيز على مجموعة من التدريبات الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد أمام بيراميدز.
وفي نهاية المران خاض الفريق تقسيمة قوية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين.
‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

