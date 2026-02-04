وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لمتابعة مستجدات ملفات العمل الخاصة بالهيئة، وبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وتناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من أراضي التنمية السياحية وكذا الأراضي المنقول ولايتها للهيئة، ودفع معدلات التنفيذ بالمناطق السياحية المختلفة، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أهمية تكثيف المتابعة الدورية لمختلف الملفات، مع إزالة أية معوقات قد تواجه المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أقصى استفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها الدول، مشيرًا إلى أن “الهيئة لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، وأننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات”.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية موقف الأراضي والمشروعات التابعة للهيئة والضوابط الموضوعة، وخطط التنمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير آليات الأداء، وتحفيز المستثمرين، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان بمواصلة المتابعة المستمرة لجميع ملفات عمل الهيئة والمشروعات الجاري تنفيذها، ورصد دوري لنسب الإنجاز بتلك المشروعات، خصوصًا الشق الفندقي مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة لتنظيم آلية العمل بتلك المشروعات.