«الإعلام الرياضي» تناشد بدعم المنتخب دون الانحياز للأندية أو النجوم في تغطية أمم إفريقيا

ناشدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جميع الزملاء الإعلاميين والصحفيين بأن يكون تناولهم لمشاركة المنتخب استنادًا على الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، ونابعًا من الحس الوطني لهم.

وقالت اللجنة أنها تثق في أن الزملاء الإعلاميين والصحفيين، حريصون على تقديم الدعم الإعلامي الذي يهيئ الأجواء للأداء من دون الانزلاق إلى الانتماءات والألوان لأندية محلية وعدم تأليب الرأي العام لصالح أندية أو نجوم بعينهم وتوجهات فردية على حساب المنتخب الوطني وذلك خلال تغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمشاركة المنتخب الوطني.

وتتابع اللجنة عن كثب أداء الزملاء وهي على ثقة أن حرية النقد الموضوعي المكفولة ستكون دافعًا للمنتخب الوطني للإجادة.

وتتمنى اللجنة أن يكون التعاون على أعلى مستوى ليبقى الإعلام المصري نموذجًا في الأداء الوطني وألا يخرج عن الأكواد والضوابط.