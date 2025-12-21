قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحالف غير متوقع في أعماق المحيط.. الدلافين وحيتان الأوركا تربكان العلماء| إيه الحكاية؟

الدلافين و الأوركا
الدلافين و الأوركا
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي لافت يعيد صياغة فهم العلاقات داخل النظم البيئية البحرية، كشفت دراسة حديثة عن تعاون غير مسبوق بين الدلافين ذات الجوانب البيضاء وحيتان الأوركا خلال عمليات الصيد في المحيط الهادئ، في سلوك يتناقض مع الصورة التقليدية التي تضع الطرفين في خانة الخصومة داخل السلسلة الغذائية.

الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports ونقلت تفاصيلها شبكة “سي إن إن”، وثقت لأول مرة هذا النوع من الشراكة بين الدلافين ونوع محدد من الحيتان القاتلة يعرف باسم “الأوركا المقيمة الشمالية”، وهي مجموعة تعتمد في غذائها أساساً على سمك السلمون، بخلاف مجموعات أوركا أخرى تُعرف بافتراس الثدييات البحرية، بما فيها الدلافين.

عدسات تلتقط ما لم يري من قبل

والرصد هذا السلوك النادر، لجأ الباحثون إلى استخدام طائرات مسيرة (درون)، إضافة إلى أجهزة تتبع مزودة بكاميرات وميكروفونات جرى تثبيتها على أجسام الحيتان القاتلة. 

وأظهرت التسجيلات أن الأوركا كانت تتجه عمداً نحو أسراب الدلافين، وتتحرك معها على سطح المياه، قبل أن تتبعها في غطسات عميقة تصل إلى نحو 60 متراً.

وخلال هذه الغطسات، التقطت الكاميرات مشاهد واضحة للحيتان وهي تصطاد سمك السلمون، بينما سجلت الميكروفونات أصوات “القرمشة” المميزة أثناء الافتراس، إلى جانب ظهور سحب من الدم في المياه، ما أكد نجاح عمليات الصيد المشتركة.

الدلافين عيون وآذان إضافية

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، سارة فورتشن من جامعة دالهوزي الكندية، إن هذا التعاون قد يكون قائماً على تبادل القدرات، موضحة أن الأوركا ربما تستفيد من الدلافين بوصفها “كشّافة صوتية” فكل من النوعين يمتلك قدرة عالية على تحديد المواقع بالصدى، والتعاون بينهما يوسع نطاق الرصد الصوتي في الأعماق، ما يزيد فرص اكتشاف أسراب السلمون الهاربة.

وأضافت أن هذا الأسلوب قد يساهم أيضاً في تقليل استهلاك الطاقة لدى الحيتان القاتلة، خاصة أن السلمون غالباً ما يلجأ إلى الأعماق لتفادي المفترسات.

مكاسب محدودة وحماية أكبر

في المقابل، لا يبدو أن الدلافين تحقق مكاسب غذائية كبيرة من هذا التعاون، إذ لا يُعد السلمون عنصراً رئيسياً في نظامها الغذائي إلا أن المقاطع المصورة أظهرتها وهي تلتقط بقايا الأسماك بعد انتهاء الأوركا من الأكل.

ويرجح الباحثون أن الفائدة الأهم للدلافين تكمن في عامل الحماية، فالتواجد قرب الأوركا “المقيمة الشمالية” المسالمة نسبياً قد يوفر لها درعاً طبيعياً ضد مجموعات أوركا أخرى، مثل “الأوركا العابرة”، المعروفة بافتراس الدلافين.

جدل علمي حول طبيعة العلاقة

ورغم قوة الأدلة، أبدى بعض العلماء تحفظهم على وصف ما يحدث بـ”التعاون الكامل” فقد رأت بريتاني فيسونا-كيلي من منظمة “أوشن وايز” الكندية أن الدلافين قد تكون المستفيد الأكبر، وأن الأوركا ربما تتسامح معها أكثر مما تشاركها الصيد فعلياً.

لكن فريق الدراسة رد على هذه الانتقادات بالإشارة إلى اللقطات تحت الماء، التي أظهرت بوضوح أن الدلافين تبذل جهداً حقيقياً في الغوص والمطاردة، وليس مجرد انتظار بقايا الطعام.

تحالف نادر بين مفترسات

ويُعد التعاون بين أنواع مختلفة من الثدييات المفترسة ظاهرة نادرة في عالم الحيوان، وإن كانت الطبيعة تسجل بعض الاستثناءات، مثل تعاون القيوط مع الغرير في الصيد. 

وفي هذا السياق، قالت عالمة الأحياء التطورية جوديث برونستاين من جامعة أريزونا إن مثل هذه الشراكات تظهر عندما “تفوق الفوائد المتبادلة كلفة المخاطر”، مؤكدة أن اختلاف القدرات بين الأنواع قد يخلق تحالفات غير متوقعة.

ويخلص الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف لا يكشف فقط جانباً جديداً من سلوك الدلافين والأوركا، بل يفتح الباب أمام فهم أعمق لتعقيد العلاقات داخل المحيطات، ويؤكد أن التعاون، حتى بين أقوى المفترسات، قد يكون مفتاحاً للبقاء في عالم بحري سريع التغير.

اكتشاف علمي لافت عمليات الصيد في المحيط الهادئ الأوركا المقيمة الشمالية أوركا أسراب الدلافين الدلافين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية ضد الدين واللغة والوطن

وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة | صور

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات مشروع “المرجعية الإسلامية في كازاخستان”

جامعة نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات المرجعية الإسلامية في كازاخستان

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد