خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر

يرى خالد بيومي، المحلل الرياضي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو الأكثر احتياجًا للتتويج ببطولة السوبر المصري.

وقال خالد بيومي، في تصريحات عبر فضائية «أون سبورت»: «من يوم ما بدأت أحلل كورة والزمالك هو الأكثر احتياجًا للتتويج بالبطولات، المشكلة في الزمالك مزمنة ومستمرة، الزمالك كل بطولة يصل فيها للنهائي نقول الزمالك محتاج البطولة عشان المشاكل الإدارية».

وأضاف: «الزمالك يكسب مثلا الكأس، وبعد كده تستمر المشاكل الإدارية سنة ولا اتننين، ويرجع الزمالك لنفس القصة».

وتابع: «المشاكل بين أشخاص وأشخاص، واللي تايه هو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك فريق نادي الزمالك».

وواصل: «متقنعنيش الزمالك تاريخيًا من 1911 عنده 14 دوري، الـ14 دوري ميناسبوش إدارة الزمالك ولا تاريخ نادي الزمالك ولا اسمه الكبير جدًا جدًا».

وأتم: «الزمالك محتاج بطولة السوبر، نفسيًا وماديًا، وأحمد عبدالرؤوف، محتاج البطولة عشان يثبت أنه هو مدرب كويس».



