حوادث

بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة

إبراهيم سعيد والمحامي محمد رشوان
إبراهيم سعيد والمحامي محمد رشوان
كتب محمد عبدالله :

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل اللاعب السابق إبراهيم سعيد بضمان محل إقامته وتسديد المبالغ المالية المستحقة في قضايا الأسرة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي نجم الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع زوجته ضمن مسلسل مستمر وقضايا متداولة بين الطرفين ونرصد لكم في تلك النقاط القصة الكاملة

 

القصة الكاملة لـ إبراهيم سعيد وطليقته 

محامي إبراهيم سعيد يعلن القبض عليه 

كشف  محمد رشوان محامي ابراهيم سعيد  نجم الكرة المصرية السابق تفاصيل أزمة الاعب عقب القبض عليه

وكتب رشوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: "تم القبض عليهم مساء أمس علي اثر مشاجره بينهم بأحد الفنادق بسبب عدم أداء ابراهيم سعيد المصروفات الدراسية لبناته ليلي وجوليا وتدخلت شرطة السياحة وحرر الطرفين بلاغ اتهمت فيه طليقته انها تملك أحكام لم تنفذ واتهمها ابراهيم بالتعدي عليه وتزوير بعض الأوراق وسبه وشتمه.

وأضاف البيان: "وقعت طليقه ابراهيم علي تعهد بالحضور امام النيابة العامة وتم صرفها في السادسة صباحا هي ومحاميها منذ ان تم اخلاء سبيل إبراهيم سعيد في يوليو الماضي  ناشدته كثيرا انهاء ازمات بناته ومحاوله الوصول الي حل ودي وبالفعل تواصل معهم ولكنهن رفضن اي حل ودي وطلبن الفلوس اولا .طالبت ابراهيم بان يتم تقسيط المبلغ المستحق لهن فلا علاقة لهن بما قامت به طليقته من اجراءات باطلة ولكنه رفض اكثر من مرة.

وتابع: "الحقيقة دوري كمحامي هو تخفيض المبالغ المستحقة ومساعدته قضائيا قدر الامكان وتجنب اجراءات الحبس وكان لديه فرصة ٥ شهور كاملة لإنهاء الازمة.

محكمة الأسرة

وقررت محكمة الأسرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف اللاعب إبراهيم سعيد بشأن دعوى نفقة مصاريف بناته وإعادة ملف القضية مرة أخرى للتحقيق.

وقال المحامي محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد، لصدى البلد،  إن المحكمة حددت جلسة 12 فبراير، لنظر أولى جلسات التحقيق بشأن دعوى نفقة مصاريف بنات موكله.

وفي هذا التقرير، نستعرض القصة الكاملة للأزمة من البداية :

1- بداية الأزمة.. حكم بالحبس ومبلغ مستحق

صدر حكم قضائي من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، بعد امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى. الحكم جاء بعد سلسلة من الدعاوى رفعتها ضده، شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.

2- القبض عليه وإخلاء السبيل

تم القبض على اللاعب السابق من قبل رجال المباحث لتنفيذ الحكم، وحرر محضر بالواقعة. وبعد قضائه المدة القانونية، تم إخلاء سبيله بقرار رسمي مع إعادة فتح باب المحاكمة، في محاولة لتسوية النزاع عبر المسارات القانونية.

3- سلسلة من الدعاوى.. 9 قضايا في محكمة الأسرة

حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة، شملت النفقة، والمأكل، والملبس، والمسكن، إلى جانب دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، وهو ما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.

4- معارضة من اللاعب على حكم الحبس

سعى إبراهيم سعيد إلى الطعن على الحكم عبر تقديم معارضة قضائية في الحكم الصادر بحبسه، معتبرًا أنه لم يُمكّن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.

5- تأييد الحكم من محكمة الاستئناف

رغم المعارضة، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإلزامه بدفع النفقات والمتجمد، بعد إخطار اللاعب بكافة الوسائل القانونية، وأكدت أن التخلف عن السداد يوجب التنفيذ.

6- دعوى جديدة بالحبس لتخلفه عن متجمد النفقة

أقامت طليقته دعوى حبس جديدة ضده، بسبب تخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، وهو ما أكد استمرار الأزمة القانونية التي تحيط باللاعب السابق.

7- محاولة لتخفيض النفقة.. والمحكمة ترفض

قدم إبراهيم سعيد استئنافًا لطلب تخفيض النفقة أمام محكمة القاهرة الجديدة، لكن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم السابق، مؤكدة التزامه بدفع المبالغ المحددة دون تعديل.

8- طلب منعه من السفر

صعّد محامي طليقته الأزمة، وتقدم بطلب رسمي لمنع إبراهيم سعيد من السفر خارج البلاد، كإجراء احترازي لضمان سداد مستحقات موكلته.

9- معركة الحجز على الممتلكات

وفي جانب آخر من القضية، تسعى طليقته إلى الحجز على ممتلكات اللاعب لسداد المستحقات، وهو ما دفع محاميه محمد رشوان إلى الطعن في قرار الحجز، وطلب استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكنه اللاعب، تفيد أن الوحدة ليست مملوكة له بل لشركة التطوير العقاري المالكة للمشروع.

 

رغم الإفراج المؤقت عن إبراهيم سعيد وإعادة محاكمته، فإن فصول الأزمة لم تُغلق بعد، في ظل استمرار المطالبات القانونية والمالية، وتعدد القضايا التي تربطه بطليقته.

 الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب السابق، سواء على المستوى القانوني أو الشخصي، وسط حالة من التعاطف الشعبي معه بسبب ظهوره المتكرر باكيًا وهو يروي تفاصيل معاناته.

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

