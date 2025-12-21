وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا

أمرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في حادث مأساوي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة ترسا– الطالبية؛ حيث سقطت سيارة نقل ثقيل “تريلا” من أعلى الكوبري، ما أسفر عن مصرع السائق وامتداد الحريق إلى مقهى ومحل تجاري وجزء من عقار سكني، وإحداث أضرار بعدد من السيارات والممتلكات أسفل الطريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى ارتطام السيارة بسور الكوبري وسقوطها من ارتفاع عالٍ، ودهست في طريقها 3 سيارات ملاكي قبل اصطدامها بالمقهى والعقار السكني، واحتراق السيارة بالكامل.

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة تصويرية للموقع، ونظرت في جثمان السائق المتوفى، الذي تم نقله إلى مشرحة المستشفى، وأمرت باستمرار التحقيقات لفحص ظروف وملابسات الحادث، وتحديد مدى وجود أي مخالفات مرورية أو إهمال فني ساهم في وقوعه.

وفور وقوع الحادث، تدخلت قوات الحماية المدنية وفرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي امتدت من السيارة إلى المقهى والعقار، وتم رفع السيارة وإزالة آثار الدمار بمعدات خاصة، وسط استمرار جهود الأجهزة الأمنية لضبط حركة المرور وإعادة تأمين المكان.