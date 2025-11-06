25 ألف دولار صنعت تاريخًا.. فاروق جعفر يكشف كواليس تعاقد الزمالك مع أمونيكي

كشف الكابتن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، كواليس واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ القلعة البيضاء، وهي التعاقد مع النيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي يعد من أنجح المحترفين الذين ارتدوا قميص الزمالك.

تفاصيل اكتشاف أمونيكي والتعاقد معه

قال جعفر في تصريحات تليفزيونية إن التعاقد مع أمونيكي جاء بعد متابعته خلال بطولة كأس العالم للناشئين، حيث لفت الأنظار بأدائه القوي ومهاراته العالية. وأضاف: “سافرنا إلى نيجيريا للتفاوض معه، وتمت الصفقة مقابل 25 ألف دولار فقط، وهي كانت صفقة مميزة بكل المقاييس بالنظر لما قدمه اللاعب لاحقًا.”

أمونيكي.. إضافة فنية وبطولات مع الزمالك

وأوضح جعفر أن اختيار أمونيكي كان مبنيًا على رؤية فنية دقيقة، مؤكدًا أن اللاعب تألق مع الزمالك وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية. وقال: “كان عنصرًا مؤثرًا داخل الفريق، ونجح في فرض نفسه بفضل انضباطه وإمكانياته الفنية العالية.”

من الزمالك إلى أوروبا والعالمية

وأشار نجم الزمالك الأسبق إلى أن تألق أمونيكي مع الفريق الأبيض فتح أمامه أبواب الاحتراف الأوروبي، حيث انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ثم برشلونة الإسباني، ليصبح أحد أبرز المحترفين الذين مروا بتاريخ الزمالك.

رأيه في فكرة رأس الحربة والمهاجم الوهمي

وفي ختام حديثه، تحدث فاروق جعفر عن رؤيته الفنية لمراكز اللاعبين، قائلًا: “أنا من أنصار الاعتماد على رأس حربة صريح، مثلما لا يمكن لأي فريق اللعب دون حارس مرمى، فلكل لاعب مهامه الواضحة داخل الملعب.”

وأضاف: “لا أؤمن بالمصطلحات الحديثة مثل المهاجم الوهمي، لأن كرة القدم تعتمد على الأدوار المحددة، وهذا هو سر نجاح أي منظومة.



