أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل

أيام الصيام فى شهر رجب، يبحث كثير من المسلمين عن حكم صيام شهر رجب كاملا، وكم عدد أيام الصيام في شهر رجب، وذلك لما ورد من مكانة يعلمونها لهذا الشهر، فقد ورد في الأثر أنه شهر الله تبارك وتعالى، وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمضان شهر أمة النبي المصطفى، إلا أن ذلك ليس بحديث إلا أن لهذا الشهر فضل كريم باعتباره واحداً من الأشهر الحرم الأربعة.

الصيام في رجب

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، أن الصيام في أي وقت من السنة، بما في ذلك شهر رجب، يُعد من الأعمال المستحبة.

أيام الصيام فى شهر رجب

لكنه أوضح أنه لا توجد أحاديث صحيحة تُثبت أن صيام أول ثلاثة أيام من شهر رجب أو أي أيام أخرى فيه تُعد سنة خاصة، مشيرًا إلى أن الحافظ ابن حجر جمع الأحاديث الواردة عن شهر رجب وخلص إلى ضعفها جميعًا.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في صيام أي يوم من شهر رجب، سواء في بدايته أو منتصفه أو نهايته، باعتباره من الأشهر الحرم.

واستدلت بعموم الأدلة الشرعية التي تحث على التنفل بالصوم، مثل صيام الاثنين والخميس، والأيام البيض من كل شهر عربي، وهي 13 و14 و15.

حكم صيام شهر رجب كاملا

وقال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عبر موقع "فيس بوك"، حكم صيام شهر رجب كاملا: يجوز للمسلم أن يصوم تعبداً لله تعالى فيشهر رجب، لا حرج فى ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع".

واستدل المجمع على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا"، ولم يرد في الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.

حكم صيام شهر رجب كاملا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجبمن الأشهر الحرم، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم، لاختصاصها من بين باقي الأشهر بعد رمضان، وقد ورد في سنن أبي داود (2/ 323) بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها –رضي الله عنه- مرفوعًا: "صم من الحرم واترك".

واستدل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام شهر رجب؟»بما روي في سنن النسائي (4/ 201) عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.." الحديث.

وأكمل: قال الشوكاني: (ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به).

وأفاد عليه: فالصوم في رجب مباح، بل مستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة- في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه.

فضائل شهر رجب وارتباطه بالعبادة

شهر رجب يُعد أحد الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ويُشار إليه بأسماء مثل "الأصب" لرحماته التي تصب فيه، و"الأصم" لسكون الدعاء فيه. ووفقًا للعلماء، فإن العبادة في الأشهر الحرم تحظى بمكانة خاصة، ومنها الصيام كعبادة تطوعية تُقرب المسلم من الله عز وجل.

هل هناك فضل خاص للصيام في رجب؟

رغم ضعف الأحاديث الواردة عن تخصيص رجب بصيام معين، إلا أن حديثًا عن التابعي أبي قلابة يُشير إلى فضل الصيام في رجب بقول: "في الجنة قصر لصوام رجب". وعلقت دار الإفتاء بأن مثل هذه الأقوال تُفهم في إطار الحث على العبادة بشكل عام دون تخصيص.

وبذلك، يبقى صيام شهر رجب فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات، مع التأكيد على أن العبادة فيه تخضع للعموم وليس لتخصيص محدد.