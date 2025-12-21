دعاء رجب لحفظ الأهل والأحباب.. اغتنم هذه الأدعية المباركة وردده الآن

دعاء رجب لحفظ الأهل والأحباب.. من أجمل ما يفعله المسلم مع بداية شهر رجب هو الدعاء لأهله وأحبابه بظهر الغيب لانه يكون مستجابا، وخاصة فى شهر رجب الى يعد من الأشهر الحرم التى يتضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة، كما رغبنا ربنا فى الدعاء ووعدنا بالإجابة، وقال تعالى: “وقال ربكم ادعونى استجب لكم”.

دعاء رجب لحفظ الأهل والأحباب

وعن دعاء رجب لحفظ الأهل والأحباب لم يرد في الشرع الشريف نص معين لـ دعاء رجب لحفظ الأهل والأحباب، إلا أن الدين الإسلامي وضع أدعية تخص أغلب الأمور الحياتية و اليومية للمسلم قدم الفقهاء الكثير من الأدعية التي تعين على حفظ الأهل منها:

اللهمَّ اجعل أهلي من الذين يعيشون عيشًا سعيدًا، واجعل هذه الدنيا جنة لهم، وارزقهم في الآخرة دخول أعلى الجنان برحمتك وفضلك يا منان.



اللهم أبعدني وأهلي عن كل ما يعصيك وقرب لنا كل ما يطيعك يا أرحم الراحمين.

رب يا خالق الخلق وخالق كل شيء ، انا أحدا من عبادك استودعك نفسى وأهلي ، وانا على ثقه ويقين بانك خير حافظ.

-اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار .

-اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة.

- اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعلنا دائماً نفكر في الآخرة وكيف سنكون حين نواجهك، اللهم لا تعذبنا وأنت تعلم بما في خاطرنا، اللهم أعنا دائماً على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسألك يا ربنا حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

-اللهم انى اسألك ان تحفظني انا وأهلي من الفتن ما بطن منها وما ظهر، رب نقنا من الخطايا ومن الذنوب واحفظنا من وساوس الشيطان ونجنا من كل شر فأنت خير السند يا الله.



-اسألك يا الله بعدد اسمائك الحسنى ، واسألك باسمك الأعظم واسألك بقدرتك وغفرانك لعبادك ان تغفر لي ولأهلي تحفظنا من الشرور وتبعدنا عن المعاصي والذنوب.



دعاء حفظ الأهل والأحباب في رجب

وردت أدعية كثيرة لحفظ الأهل على لسان الفقهاء منها:



-اللهمَّ إنَّ أهلي هم سعادتي في هذه الدنيا، فأسعدهم في دنياهم وآخرتهم يالله، اللهم كما أنعمت علي بوجودهم أنعم علي برؤيتهم سعداء.



يارب إن عائلتي هي من أجمل هداياك، ومن أغلى ما رزقتني، فاحفظهم لي وأسعدهم، اللَّهم ياربي ورب كل شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنن عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلًا منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

- اللَّهم يا ربي ورب كل شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنن عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي.

-اللهمَّ اجعلنا ممَّن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته. يا رب إنَّ عائلتي هي من أجمل هداياك، ومن أغلى م ارزقتني، فاحفظهم لي وأسعدهم.

اللَّهمَّ يا ربي وربِّ كلِّ شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنَّ عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي.

اللهمَّ حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

- اللهم ارحم أهلى وأحبتى فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

-رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأصلح لي في ذريتي يا أرحم الراحمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.



-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا.



دعاء لحفظ العائلة من الحسد

-تحصنت بربى خالق كل شيء واعتصمت به وتوكلت عليه وفوضت امرى اليه ان يدفع عنى وعن أهلى أحبائي شرور الدنيا ومصائبها من غير حول منى ولا قوة فالله حسبي ووكيلي وبيده كل شيء.

-أعيذ نفسى وأهلى بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين “لامة” ويقول “إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق”.

فقد كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعَوِّذُ الحَسَنَ والحُسَيْنَ، ويقولُ: إنَّ أَبَاكُما كانَ يُعَوِّذُ بهَا إسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

وقراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا صباحا وثلاثا مساء.



بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ .

بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي.

بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي. و

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.



- اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

اللهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم اسمك، وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل. كذلك اللهم لا تكل امرنا لمن لا يحفظها، ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك. اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه صلاة ينفك بها العقد ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين.



-اللَّهم عافهم فِي أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك



بسم الله العظيم الأعظم السلطان القديم الأول بلا أول والآخر بلا آخر كنز الكنوز، وسر الأسرار وعلم العلوم ونور الأنوار. وقدس الأقداس الظاهر على خلقه المتفرد في ملكه، لا ينازعه في ملكه أحد إلا قسمة الجبار اللهم أجبر ضعفنا وقلة حيلتنا.