قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
رنا عصمت

تمكن علماء في جامعة ويسكونسن-ماديسون من اكتشاف طريقة محتملة لحماية خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، والتي تُستهدف أثناء تطور داء السكري من النوع الأول.

يحدث داء السكري من النوع الأول عندما تهاجم الخلايا المناعية خلايا بيتا في البنكرياس، ما يمنع الجسم من إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم. وحتى الآن، ركزت معظم العلاجات على تثبيط النشاط المناعي لمنع هذا الهجوم.

وأوضحت قائدة الدراسة فايزة إنجين، أستاذة الكيمياء الحيوية الجزيئية بجامعة ويسكونسن-ماديسون: "تاريخيا، ركز العلماء على منع الهجوم المناعي لأنه مرض مناعي ذاتي.

وركزت الدراسة على بروتين يسمى XBP1، وهو جزء من نظام استجابة الخلايا للإجهاد، ويساعدها على التكيف مع الالتهابات وتراكم البروتينات المشوهة. وقد أظهرت دراسة سابقة لمختبر إنجين أن حذف مستشعر إجهاد مرتبط يسمى Ire1α في خلايا بيتا يمنع الإصابة بداء السكري لدى الفئران، واستندت الدراسة الجديدة إلى هذا الأساس.

وباستخدام نموذج فأر مصاب بداء السكري من النوع الأول، حذف العلماء جين Xbp1 تحديدا في خلايا بيتا قبل بدء الهجوم المناعي. 

وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم في البداية، عادت الفئران لاحقا إلى مستويات طبيعية وظلت بصحة جيدة لمدة تصل إلى عام.

وأوضحت إنجين: "الأمر المثير هو أن مستوى السكر يرتفع في البداية لكنه يعود لاحقا إلى الطبيعي. فعليا، تعود مستويات الغلوكوز من مستوى السكري إلى المستوى الطبيعي".

وكشف التحليل أن خلايا بيتا التي تفتقر إلى جين Xbp1 تفقد مؤقتا خصائصها الناضجة، ما يقلل من احتمالية تعرف الجهاز المناعي عليها ومهاجمتها.

 ومع مرور الوقت، تستعيد الخلايا هويتها ويقل الالتهاب ويعود إنتاج الأنسولين إلى طبيعته.

وأضافت إنجين: "تفقد خلايا بيتا هويتها، ولا تشبه الخلايا النموذجية، ولهذا السبب لا تتعرف عليها الخلايا المناعية".

وكان من اللافت أن هذا التأثير الوقائي حدث دون أي تغييرات في العمليات الأخرى المرتبطة بالإجهاد التي تشمل Ire1α، ما يساعد على فهم كيفية تأثير مكونات استجابة الخلايا المختلفة للإجهاد على المرض.

وللتأكد من هذه الاختلافات، قارن الفريق خلايا بيتا التي تفتقر إلى Xbp1 بتلك التي تفتقر إلى Ire1α في الظروف البيئية نفسها، باستخدام تقنية تسلسل الحمض النووي للخلايا المفردة وتحليل شبكات تنظيم الجينات. 

وقد كشفت هذه المقارنة عن مسارات استجابة مشتركة للإجهاد وأخرى خاصة بجين Xbp1 فقط.

وتضيف النتائج إلى الأدلة التي تشير إلى أن خلايا بيتا ليست مجرد أهداف للمرض، بل تلعب دورا نشطا في تطور داء السكري من النوع الأول.

وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على الفئران، إلا أن إنجين أوضحت أن البحث يراعي المرض البشري، حيث يمكن تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول قبل سنوات من ظهور الأعراض من خلال فحوصات الدم.

يواصل مختبر إنجين دراسة هذه الأسئلة حاليا، على الفئران وخلايا البنكرياس البشرية المزروعة في المختبر، لاستكشاف إمكانات هذا التدخل الوقائي.

المصدر روسيا اليوم

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته السكرى داء السكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصعيد روسي ضد أوكرانيا.. زيلينسكي يناشد أوروبا بتعزيز الدعم العسكري

سمية الألفي

بعد وفاة سمية الألفي.. سر ابتعادها عن التمثيل وصراعها مع المرض

أرشيفية

حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد