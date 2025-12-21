أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عن اختيار المهندس أحمد حافظ رئيسًا لمجلس الإدارة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس.

كما تم انتخاب كل من سيد أباظة والمهندس عمرو فتحي وكيلين للمجلس، بما يعكس التوازن بين الخبرات الصناعية والتنفيذية داخل الغرفة.

وضمّ تشكيل هيئة المكتب أيضًا كلًا من المهندس طارق الخضيري والمهندس كمال جبر كعضوين بهيئة المكتب، فيما تم اختيار الدكتور كمال الدسوقي ممثلًا لغرفة مواد البناء في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي هذا التشكيل في مرحلة مهمة لقطاع مواد البناء، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يُعوَّل على المجلس الجديد الدفع بملفات دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع وتحقيق الاستدامة.



