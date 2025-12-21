قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
رنا عصمت

يعد الشاي من أكثر المشروبات الشعبية والمستهلكة في جميع أنحاء العالم؛ إذ يحتل الشاي الأسود المرتبة الأولي بين جميع الأنواع، ويليه الشاي الأخضر، والأولونغ ، والشاي الأبيض، ويأتي الشاي من أوراق شجيرة الكاميليا الصينية (: Camellia Sinensis). 

وفي هذا التقرير نعرض لكم الفرق بين الشاى الأسود و الأخضر و تاثيره على المعده وفقا لموقع ديلي ميرور.

الفرق بين الشاى الأخضر و الأسود..
 

الشاى الأسود 

١-تقليل خطر الإصابة بالسرطان: 

وجد أن الشاي يكافح السرطان من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية معمياً، ولازال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تلك النتائج على البشر.

٢-تحسين وظائف المخ:

 يحسن الشاي من الحالة المزاجية، ويزيد من الطاقة والتركيز، ويساعد على البقاء يقظاً؛ إذ يحتوي الشاي على الكافيين الذي يمنع تأثير الناقل العصبي الأدينوزين، وزيادة تركيز الدوبامين والنورادر ينالين، والحمض الأميني الثيانين الذي يزيد من تأثير الناقل العصبي حمض الغاما امينوبوتيريك، وتركيز الدوبامين، ومن الجدير بالذكر تميز حمض الغاما امينوبوتيريك بتأثيره المضاد للقلق.


٣-يحمى من السكتة الدماغية:
عندما يحدث انسداد في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى المخ وهي السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم وقد يكون شرب الشاي الأسود أحد الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون الشاي.

٤-يحسن التركيز:
على عكس بعض أنواع الشاي الأخرى، يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين حوالي نصف الكمية الموجودة في القهوة، كما يحتوي على حمض أميني يسمى إل-ثيانين ويساعد هذا المزيج على اليقظة والتركيز.


٥-صحة القلب:

الشاي الأسود له تأثير قوي على صحة القلب، حيث تساعد الثيوفلافينات على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والفلافونويدات ونفس مضادات الأكسدة الموجودة في النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات وهى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8٪.

٦:مقاومة الانسولين والسكر:

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يُحسِّن مقاومة الأنسولين ، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويُقلِّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلا أن أبحاثًا أخرى لم تُجْدِ أيَّ آثارٍ مُفيدةٍ له على مرض السكري، لذا لا تزال هناك حاجةٌ إلى مزيدٍ من البحث.


الشاى الأخضر 

يعد الشاي الاخضر من اشهر المشروبات العشبيه في العالم ولكن يعتقد عدد كبير من الاشخاص ان فوائد هذا المشروب تقتصر على انقاص الوزن وخفض الكوليسترول الضار.

ووفقا لما جاء في موقع prevention فإن الشاي الأخضر يساعد في علاج مشاكل صحية عديدة غير إنقاص الوزن أبرزها:

١-يخفف من القلق والتوتر
يحتوي الشاي على حمض أميني يسمى L-theanine، والذي يخفف من القلق والتوتر ، ويساعدك على الاسترخاء، يحتوي الشاي الأخضر على واحد من أعلى تركيزات L-theanine مقارنة بالشاي الأسود، والشاي الصيني الأسود، والأبيض.
 

٢-يساعد على الحماية من التدهور المعرفي
تشير بعض الأدلة إلى أن شرب الشاي الأخضر يساعد في الحماية من بعض الأمراض العصبية، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تحمي من تلف الخلايا الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

٣-يحمي غدة البروستاتا
أشارت العديد من الدراسات إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصةً EGCG، مفيدة في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد، الذي يؤدي إلى كثرة التبول ومشاكل أخرى لدى الرجال الأكبر سنًا. يمنع EGCG تكاثر خلايا البروستاتا وتضخم الغدة.

الشاي الاخضر الشاي الاسود الفرق بين الشاي الاخضر والاسود

