ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز يعد الأقوى فى السوبر المصري الذي يشارك فيه بجانب الأهلي والزمالك وسيراميكا في النسخة التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وقال إمام في تصريح لبرنامج ليلة السوبر، الذي يذاع عبر شاشة أون سبورت ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، إن لقب السوبر يحسم بالأفضل في المباراة وليس الأحسن على مدار الموسم.

كما قال إمام إن التركيز في المباراة والدخول في الأجواء قبل المباراة مهم للاعبين، مؤكدا أنه يرى أن بيراميدز وسيراميكا أفضل من الاهلي والزمالك وفقا لنتائج الدوري حتى الآن، فى ظل تأجيل مباريات لفريق بيراميدز.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصرى أن مباريات السوبر المصري ستشهد اللجوء مباشرة لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ما عدا المباراة النهائية ستشهد وقتا إضافيا حال التعادل.