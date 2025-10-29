حازم إمام يكشف تأثير الأزمة المالية على الزمالك قبل السوبر المصري

أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع داخل الفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يواجه تحديات كبيرة قبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري.

وقال إمام في تصريحاته لإذاعة أون سبورت إف إم: "الأزمة المالية ما زالت مسيطرة على النادي. الزمالك اضطر للحصول على قروض لتسديد مستحقات اللاعبين، وهذا موقف صعب للغاية."

وأضاف: "الوضع المادي للنادي الآن في أسوأ حالاته، وإذا خسر الفريق المباراة المقبلة قبل السوبر، فإن الضغط على مجلس الإدارة سيزداد بشكل كبير."

وأوضح حازم إمام أن هناك جهودًا من داخل النادي لتهدئة الأجواء والتقليل من التوتر قبل السوبر، مؤكدًا: "هناك أشخاص يحاولون دعم الفريق لضمان دخول اللاعبين المباريات بروح هادئة ومستقرة."

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسيه في كأس السوبر المصري وسط متابعة جماهيرية واسعة.