موعد أذان العصر .. اعرف مواقيت الصلاة أول يوم في رجب 1447هـ

موعد أذان العصر.. يبحث عنه الكثير لحرصهم على أداء الصلاة على وقتها لأنها من أحب الأعمال إلى الله، لذلك سوف نستعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، أول أيام شهر رجب 1447هـ في عدد من المحافظات.

ويحين موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 2:41

مواقيت الصلاة

أما صلاة المغرب فيؤذن لها فى تمام الساعة ٤:٥٩ م

صلاة العشاء ٦:٢٢ م

مواقيت الصلاة فى الأسكندرية

فجر 5:21 AM

شروق 6:55 AM

ظهر 11:58 AM

عصر 2:44 PM

مغرب 5:02 PM

عشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة فى أسوان

فجر 4:59 AM

شروق 6:27 AM

ظهر 11:46 AM

عصر 2:46 PM

مغرب 5:06 PM

عشاء 6:25 PM

مواقيت الصلاة فى مطروح

فجر 5:32 AM

شروق 7:06 AM

ظهر 12:09 PM

عصر 2:54 PM

مغرب 5:12 PM

عشاء 6:37 PM

مواقيت الصلاة فى البحر الأحمر

فجر 4:55 AM

شروق 6:23 AM

ظهر 11:41 AM

عصر 2:40 PM

مغرب 5:00 PM

عشاء 6:19 PM