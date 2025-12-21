قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
خدمات

الأفضل في رجب 1447هـ .. قائمة بالأدعية المستجابة لا تتوقف عن ترديدها

دعاء شهر رجب
دعاء شهر رجب
رشا عوني

مع أول يوم في شهر رجب 1447هـ ، يحرص المسلمون على ترديد أفضل دعاء في رجب المعروف بشهر الرزق والخير، وهو من الأشهر الحرم التي يتضاعف فيها الحسنات وكذلك الذنوب والآثام، وهناك الكثير من الأدعية المستحب ترديدها في رجب باستمرار وكذلك دعاء النبي في رجب

وأعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، وذلك بعد استطلاع الهلال شرعا عقب غروب شمس اليوم السبت،وبناء عليه فإن غدا الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 هو أول أيام شهر رجب 1447 هـ.

دعاء شهر رجب مكتوب.. أدعية مستحبة مع استقبال الشهر الفضيل.. اقرأها الآن | الموجز العربي | معًا نصنع الحدث وننقل الحقيقة
دعاء شهر رجب

أفضل دعاء في رجب

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ,فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

ما هو الدعاء المستحب في شهر رجب؟

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا

دعاء استقبال شهر رجب 2025 وأفضل الأعمال في الأشهر الحرم - الأسبوع
دعاء مستجاب في رجب


 

ماذا كان يقول الرسول في شهر رجب؟

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، قَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ.

كما كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا رأي الهلال يقول :"اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر هجري، ومنه شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

دعاء الرزق في شهر رجب

« اللّهم إن كان رزقى فى السّماء فأنزله، وإن كان فى الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لى فيه».


«اللهم ارزقنى رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائى من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولى المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعاء استقبال شهر رجب 2025، اللهم اعصمني من كل سوء - تليجراف مصر
دعاء الرزق في شهر رجب


ما هو الدعاء المستحب في أول ليلة من شهر رجب؟


- اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

-اللهم فى أول ليلة من رجب وسّع أرزاقنا، ومُدّ فى آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح.

-اللهم فى ليلة رجب المباركة، اشفنى من مرضى واحمنى من شرور خلقك أجمعين.

-اللهم أدعوك فى هذه الليلة المباركة، أكرمنى بالمغفرة ورضاك، وجنبنى الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنى من المتقين.

-يارب، بحق ليلة رجب المباركة، ارزقنى عفة النفس والغنى عن خلقك وارزقنى زوجًا صالحًا عفيفًا تقيًا.

-اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

-اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

دعاء فك الكرب

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي.. وِقِلَّةَ حِيلَتِي.. وهَوَانِي عَلى الناسِ.. يا أرحمَ الراحمينَ.. أنتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَليَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمُاتُ.. وَصَلحَ عَليهِ أَمْرُ الدُّنيا والآخرةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يِحلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ.. لَكَ العُتْبَى حَتَّى تَرْضَى.. لَا حَوْلَ ولَا قَوَّةَ إِلَّا بِكَ».

دعاء شهر رجب دعاء الرسول في رجب افضل دعاء في رجب

