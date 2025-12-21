ألقوا عليه حجارة.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سائق سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة نارية وآخر بمحاولة سرقة هاتفه المحمول وسيارته وإلقاء الحجارة عليه حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (حداد – مقيم بمحافظة القليوبية) وبسؤاله قرر بوجود خلافات بينه وطليقته قامت على إثرها بتحرير عدة محاضر ضده ، وأضاف بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تقابل مع (نجل شقيقة طليقته وآخر "الظاهران بمقطع الفيديو") فحدثت مشادة كلامية بينهم دون التعدى عليه أو محاولة سرقته ، وقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره للضغط على طليقته للتنازل عن القضايا المحررة ضده.

وأمكن ضبط المذكوران (طالبان - مقيمان بدائرة القسم).. وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق