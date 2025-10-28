حازم إمام: الزمالك يمتلك مواهب في الناشئين.. وهذا اللاعب خليفة عمرو زكي

أكد حازم إمام، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك، أن نادي الزمالك يمتلك مجموعة من المواهب الرائعة داخل قطاع الناشيئن في النادي.

وقال حازم إمام، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الاستثمار الرياضي سلاح ذو حدين»، مضيفًا أن «الاستثمار لما دخل في قطاع الناشئين، هناك من كان هدفه هو المكاسب المادية، وهناك من يريد الاستفادة بالمواهب».

وأردف قائلًا: «الزمالك لديه مواهب في قطاع الناشئين ومواهب جيدة جدًا، وجوسفالدو فيريرا استعان في فترة وقف القيد بالزمالك بعدد من ناشئي الفريق وساهموا في تتويج الزمالك بلقب الدوري رغم وقف القيد».

وأكد حازم إمام أن الحلم الأول والأخير لأي ناشيء هو تمثيل الفريق الأول للنادي، مضيفًا أن «الاعتماد على لاعبين من قطاع الناشئين أفضل بكثير من الاعتماد على محترفين أجانب».

وحول أفضل اللاعبين في قطاع الناشئين بالنادي، أشار حازم إمام إلى أن محمد إبراهيم ظهير أيمن مميز جدًا وسيستفيد الزمالك منه في المستقبل.

وأردف قائلًا: «وفي فريق 2009 هناك لاعب أحمد صفوت من اللاعبين الذين تحب أن ترى الكرة بين قدميه، وأدهم محمد مهاجم فريق 2009 وهذا اللاعب سيكون عمرو زكي جديد».

وحول رأيه في موقف اللاعب الصاعد محمد السيد، قال حازم إمام: «محمد السيد يرغب في التجديد للزمالك وهو يمتلك إمكانيات فنية مميزة، وأنا طلبت منه أن يكون هناك مبادرة من اللاعب بالجلوس مع إدارة الزمالك وإبداء نية التجديد والبقاء في صفوف الفريق».

وأشار حازم إمام إلى أن محمد حمد لاعب قوي جدًا ولاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز وتم تصعيده أكثر من مرة في الفريق الأول، وإن شاء الله يعمل أداء رائعًا مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا ويكون بعدها ضمن صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك.