قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
أمريكا تتهم روسيا بالبدء في سباق تسلح نووي.. كيف ردت موسكو ؟
سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري
سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد أطيب الكلمات من سنة النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: الزمالك يمتلك مواهب في الناشئين.. وهذا اللاعب خليفة عمرو زكي

حازم امام
حازم امام
يارا أمين

أكد حازم إمام، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك، أن نادي الزمالك يمتلك مجموعة من المواهب الرائعة داخل قطاع الناشيئن في النادي.

وقال حازم إمام، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الاستثمار الرياضي سلاح ذو حدين»، مضيفًا أن «الاستثمار لما دخل في قطاع الناشئين، هناك من كان هدفه هو المكاسب المادية، وهناك من يريد الاستفادة بالمواهب».

وأردف قائلًا: «الزمالك لديه مواهب في قطاع الناشئين ومواهب جيدة جدًا، وجوسفالدو فيريرا استعان في فترة وقف القيد بالزمالك بعدد من ناشئي الفريق وساهموا في تتويج الزمالك بلقب الدوري رغم وقف القيد».

وأكد حازم إمام أن الحلم الأول والأخير لأي ناشيء هو تمثيل الفريق الأول للنادي، مضيفًا أن «الاعتماد على لاعبين من قطاع الناشئين أفضل بكثير من الاعتماد على محترفين أجانب».

وحول أفضل اللاعبين في قطاع الناشئين بالنادي، أشار حازم إمام إلى أن محمد إبراهيم ظهير أيمن مميز جدًا  وسيستفيد الزمالك منه في المستقبل.

وأردف قائلًا: «وفي فريق 2009 هناك لاعب أحمد صفوت من اللاعبين الذين تحب أن ترى الكرة بين قدميه، وأدهم محمد مهاجم فريق 2009 وهذا اللاعب سيكون عمرو زكي جديد».

وحول رأيه في موقف اللاعب الصاعد محمد السيد، قال حازم إمام: «محمد السيد يرغب في التجديد للزمالك وهو يمتلك إمكانيات فنية مميزة، وأنا طلبت منه أن يكون هناك مبادرة من اللاعب بالجلوس مع إدارة الزمالك وإبداء نية التجديد والبقاء في صفوف الفريق».

وأشار حازم إمام إلى أن محمد حمد لاعب قوي جدًا ولاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز وتم تصعيده أكثر من مرة في الفريق الأول، وإن شاء الله يعمل أداء رائعًا مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا ويكون بعدها ضمن صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك.

حازم إمام الزمالك صدى البلد جوسفالدو فيريرا محمد إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

ترشيحاتنا

الفنانة اللبنانية كارمن لبس

كارمن لبس تُشوق جمهورها من كواليس مسلسل "الخروج من البئر"

الفنانة اللبنانية كارمن لبس

لحظة إنسانية.. كارمن لبس تبكي في فيديو مؤثر وتتحدث عن الخذلان والحب

ريهام حجاج

ريهام حجاج تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل توابع

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد