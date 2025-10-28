خطة جون إدوارد وبدر حامد لتطوير قطاع الناشئين بالزمالك.. تامر عبد الحميد يكشف

تحدث تامر عبد الحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن التحديات التي تواجه قطاع الناشئين بنادي الزمالك، نافيًا في الوقت ذاته مزاعم تلقي مسؤولين بالقطاع أموالًا مقابل قيد لاعبين نظير تلك الأموال.

وقال تامر عبد الحميد، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قطاع الناشئين في نادي الزمالك هذا الموسم يسير برتم جيد وبشكل مميز، وفرق قطاع الناشئين في مقدمة جداول المسابقات في الفئات السنية».

وحول شائعات تلقي أموال مقابل قيد بعض اللاعبين، قال عبد الحميد: «الأحاديث عن تلقي رشاوٍ من أجل قيد لاعبين في قطاع الناشئين تطال جميع الأندية في مصر».

وأردف قائلًا: «وليد صلاح عبد اللطيف نجم كبير لكنه أخطأ بحديثه عن نادي الزمالك بطريقة لا تليق».

وتابع: «طلبت من وليد صلاح عبد اللطيف لتقديم مستندات تدين مسؤولين في قطاع الناشئين بنادي الزمالك حال حصولهم على أموالهم لقيد لاعبين بعينهم ، وهو أبلغني أن المستندات عند مجلس إدارة الزمالك ولكن مجلس الإدارة حينما قلت لهم ذلك أبلغوني أنهم لم يصل إليهم أي مستندات من وليد صلاح عبد اللطيف».

واعتبر أن الاستثمار أثر على المواهب في الكرة المصرية لاستخدامه بطرق خاطئة»، مطالبًا بضرورة محاربة ظاهرة الاستثمار في الأندية في قطاعات الناشئين.

وأكد عبد الحميد أن الزمالك هو من يصرف على قطاع الناشئين، وأنه لا يوجد أي مستثمرين للصرف على قطاع الناشئين.

وأشار عبد الحميد إلى أن محمد حمد من المواهب الفذة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعقده مع النادي 3 سنوات وينتهي تعاقده في الموسم المقبل.

وتحدث تامر عبد الحميد عن أن جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، وبدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، وضعا خطة لتطوير قطاع الناشئين بنادي الزمالك.