مصطفى نجم عن عدي الدباغ: انسجم سريعا مع زملائه وأثبت أنه لاعب مميز

أكد مصطفى نجم، نجم الزمالك السابق، أن زيارته للثنائي الفلسطيني للفريق الأبيض عدي الدباغ وآدم كايد كانت مثمرة للغاية، مشيرًا إلى أنه اطمأن على حالتهما داخل النادي.

وقال نجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك : "زيارتنا لعدي الدباغ وآدم كايد كانت مثمرة، وحرصنا على الاطمئنان عليهما، وهما سعداء جدًا في نادي الزمالك".

وأضاف نجم أن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ نجح في ترك بصمة واضحة في خط هجوم الفريق منذ انضمامه.

واختتم نجم تصريحاته قائلاً: "عدي انسجم سريعًا مع زملائه، وأثبت أنه لاعب مميز يمتلك إمكانيات كبيرة، وأتوقع أن يضع اسمه قريبًا ضمن قائمة الهدافين المهمين في تاريخ الزمالك".