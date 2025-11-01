قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حازم إمام وعماد المندوه في الجهاز المؤقت للزمالك

ملك موسى

شهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح أسماء كل من، حازم أمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك وعماد المندوه المشرف على مدربي حراس مرمى القطاع لمعاونة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في إدارة مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك في ظل استقرار الإدارة على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأخطرت إدارة الكرة المدير الفني بقرار رحيله خلال الساعات القليلة الماضية، ويرغب النادي أولاً في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني البلجيكي لفسخ العقد بالتراضي على أن يتم بعدها الإعلان عن رحيل فيريرا.

ويختتم اليوم السبت، الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويخوض الفريق مرانه في الخامسة مساء اليوم، وعقب التدريب سينتظم الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له في الخامسة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك عماد المندوه حازم إمام يانيك فيريرا

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025

جومانا مراد

جومانا مراد: افتتاح المتحف الكبير حدث عالمي يليق بعظمة مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تحتفل على طريقتها بالمتحف المصرى الكبير

منة فضالي

منة فضالي تبهر جمهورها بصور بالزي الفرعوني

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

