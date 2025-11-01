حازم إمام وعماد المندوه في الجهاز المؤقت للزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح أسماء كل من، حازم أمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك وعماد المندوه المشرف على مدربي حراس مرمى القطاع لمعاونة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في إدارة مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك في ظل استقرار الإدارة على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأخطرت إدارة الكرة المدير الفني بقرار رحيله خلال الساعات القليلة الماضية، ويرغب النادي أولاً في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني البلجيكي لفسخ العقد بالتراضي على أن يتم بعدها الإعلان عن رحيل فيريرا.

ويختتم اليوم السبت، الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه في الخامسة مساء اليوم، وعقب التدريب سينتظم الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له في الخامسة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.