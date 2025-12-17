قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع التضامن والمجلس القومي
توك شو

العيش الشمسي والطعمية والملوخية.. ممارسات تراثية بطريقها للتسجيل باليونسكو

المهندسة فاتن صلاح سليمان
المهندسة فاتن صلاح سليمان
البهى عمرو

أكدت المهندسة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العرب، أن التراث يختلف علن الآثار، وأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» سجلت طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، اعترافًا بمكانته المتجذرة في الحياة اليومية للمصريين.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج« صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، ونهاد سمير، أن التراث غير المادي يوجه خطر الغياب، موضحة أن هناك أشياء كان الأجداد يقومون بها والآن لا نعلم عنها شئ، ولذلك علينا تسجيل هذه الأشياء وتكون ممارسة حية حتى نستطيع تسجيلها من قبل اليونسكو.

وأوضحت أنه خلال الـ 20 أو 30 سنة الأخيرة دول العالم يبحثون عن هوية الشعوب، فكل شعب يتميز ببعض الأشياء تجعله مميز عن غيره، وعلى سبيل المثال الملوخية أكلة مصرية، لكن عندما نذهب لبلاد الشام سنجدها تتم بطريقة مختلفة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبل سنقوم بتسجيل العيش الشمسي، والطعمية، والملوخية، وهناك ممارسات تم الحصول عليها من القدماء المصريين مثل السبوع والجلباب المصري.

