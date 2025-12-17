العيش الشمسي والطعمية والملوخية.. ممارسات تراثية بطريقها للتسجيل باليونسكو

أكدت المهندسة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العرب، أن التراث يختلف علن الآثار، وأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» سجلت طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، اعترافًا بمكانته المتجذرة في الحياة اليومية للمصريين.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج« صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، ونهاد سمير، أن التراث غير المادي يوجه خطر الغياب، موضحة أن هناك أشياء كان الأجداد يقومون بها والآن لا نعلم عنها شئ، ولذلك علينا تسجيل هذه الأشياء وتكون ممارسة حية حتى نستطيع تسجيلها من قبل اليونسكو.

وأوضحت أنه خلال الـ 20 أو 30 سنة الأخيرة دول العالم يبحثون عن هوية الشعوب، فكل شعب يتميز ببعض الأشياء تجعله مميز عن غيره، وعلى سبيل المثال الملوخية أكلة مصرية، لكن عندما نذهب لبلاد الشام سنجدها تتم بطريقة مختلفة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبل سنقوم بتسجيل العيش الشمسي، والطعمية، والملوخية، وهناك ممارسات تم الحصول عليها من القدماء المصريين مثل السبوع والجلباب المصري.