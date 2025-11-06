السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

كشف الإعلامي جمال الغندور خلال برنامجه الشهير “ستاد المحور”، عن التشكيل الأقرب الذي استقر عليه الجهاز الفني لنادي الزمالك، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال، والمقرر إقامتها في الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المنتظرة بين الفريقين.



أوضح الغندور أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز استقر على الاعتماد على الحارس محمد صبحي في مركز حراسة المرمى، نظرًا لتألقه اللافت في المباريات الأخيرة وثقة الجهاز الفني الكبيرة في قدراته، خاصة في المباريات الحاسمة.

من المنتظر أن يقود الدفاع كل من محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد في قلبي الدفاع، مع تواجد أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، وعمر جابر في الجبهة اليمنى، لتأمين الأطراف ومنح الفريق التوازن الدفاعي والهجومي المطلوب خلال اللقاء.

وفي وسط الميدان، أشار الغندور إلى أن الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد ربيع ومحمد شحاتة سيكونون ضمن التشكيل الأساسي، حيث يعتمد المدير الفني على خبرة عبد الله السعيد لقيادة خط الوسط وصناعة الفرص، إلى جانب الدور الدفاعي والتنظيمي لربيع وشحاتة في السيطرة على منطقة المناورات.

أما في الخط الأمامي، فمن المتوقع أن يعتمد الزمالك على الثلاثي عدي الدباغ وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، في محاولة لاختراق دفاع بيراميدز واستغلال السرعة والمهارة في التحرك خلف المدافعين.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة تركيز عالية، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية وتحسين الفاعلية الهجومية قبل المواجهة المرتقبة.



