الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
رياضة

السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور خلال برنامجه الشهير “ستاد المحور”، عن التشكيل الأقرب الذي استقر عليه الجهاز الفني لنادي الزمالك، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال، والمقرر إقامتها في الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المنتظرة بين الفريقين.
 

أوضح الغندور أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز استقر على الاعتماد على الحارس محمد صبحي في مركز حراسة المرمى، نظرًا لتألقه اللافت في المباريات الأخيرة وثقة الجهاز الفني الكبيرة في قدراته، خاصة في المباريات الحاسمة.

من المنتظر أن يقود الدفاع كل من محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد في قلبي الدفاع، مع تواجد أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، وعمر جابر في الجبهة اليمنى، لتأمين الأطراف ومنح الفريق التوازن الدفاعي والهجومي المطلوب خلال اللقاء.

وفي وسط الميدان، أشار الغندور إلى أن الثلاثي عبد الله السعيد وأحمد ربيع ومحمد شحاتة سيكونون ضمن التشكيل الأساسي، حيث يعتمد المدير الفني على خبرة عبد الله السعيد لقيادة خط الوسط وصناعة الفرص، إلى جانب الدور الدفاعي والتنظيمي لربيع وشحاتة في السيطرة على منطقة المناورات.

أما في الخط الأمامي، فمن المتوقع أن يعتمد الزمالك على الثلاثي عدي الدباغ وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، في محاولة لاختراق دفاع بيراميدز واستغلال السرعة والمهارة في التحرك خلف المدافعين.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة تركيز عالية، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية وتحسين الفاعلية الهجومية قبل المواجهة المرتقبة.


 

