قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
وزير الخارجية: مصر ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.. وتلتزم بدعم استقرار الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالصور.. متحف نجيب محفوظ يستضيف "لقاء العظماء" في ذكرى ميلاده

معرض لقاء العظماء
معرض لقاء العظماء
جمال عاشور

في أجواء ثقافية مميزة، افتتح بمركز ومتحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض البورتريه الكاريكاتيري "لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء"، وذلك احتفالًا بمرور 114 عامًا على ميلاد الأديب والروائي المصري الكبير نجيب محفوظ، ويأتي المعرض ضمن فعاليات مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"، المقامة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بهدف إعادة إحياء الدور الثقافي والتنويري للمتاحف المصرية وتعزيز حضورها المجتمعي.

شارك في الافتتاح كل من السفير إريك هوسم، سفير النرويج بالقاهرة، والدكتور بركاش كومار، مدير المركز الثقافي الهندي، والفنان مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على متحف نجيب محفوظ، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، ونخبة من رموز الثقافة والصحافة والفن.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الخطة التي وضعها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي، والهادفة إلى التعريف بالمتاحف التابعة له، وربط أنشطتها بالقضايا الثقافية والمجتمعية المعاصرة، بما يسهم في توسيع دائرة التفاعل مع الجمهور.

وفي كلمته، أعرب الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف نجيب محفوظ، عن ترحيبه باستضافة المعرض والمشاركة في الإعداد له، مؤكدًا أن المعارض الفنية التي تتناول الرموز الأدبية والفكرية تمثل أداة فعّالة لربط الزائر بالعمق الثقافي للمتحف، إذ لا تقتصر على عرض الأعمال الفنية، بل تُجسد مسيرة الرموز وإسهاماتهم في الوعي الجمعي، وتفتح آفاقًا للحوار بين الماضي والحاضر داخل فضاء ثقافي حي.

ومن جانبه، أكد الفنان مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، أن المعرض يبرز الدور المهم لفن الكاريكاتير كوسيلة بصرية واعية للتعبير عن قضايا المجتمع، موضحًا أن هذا الفن يتجاوز حدود السخرية ليصبح أداة ذكية لتبسيط الأفكار، وتحفيز التفكير النقدي، وكشف التناقضات الاجتماعية والسياسية بأسلوب راقٍ ومؤثر. وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي امتدادًا لمسيرة «عيد الكاريكاتير» الهادفة إلى ترسيخ مكانة هذا الفن في تشكيل الوعي العام، وتعزيز الحوار الثقافي، لا سيما بين الأجيال الجديدة من الفنانين.

بدوره، أوضح الفنان فوزي مرسي، منسق المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، أن المعرض يضم مجموعة واسعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لعدد كبير من الرموز الأدبية والفكرية من مصر ومختلف دول العالم، يتصدرهم الأديب الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ، إلى جانب الأديب المصري توفيق الحكيم، والأديب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني، والكاتب والشاعر البرتغالي لويس دي كامويس، والشاعر والروائي الهندي روبندرونات طاغور، والأديب والروائي الكولومبي جابرييل جارثيا ماركيز، فضلًا عن عدد من الأدباء اليابانيين الحائزين على جائزة نوبل في الأدب، من بينهم كنزابورو أوي وياسوناري كاواباتا.

ويضم المعرض نحو 35 عملًا فنيًا قدمها فنانون من دول عدة إلى جانب مصر، من بينها بولندا، الصين، إسبانيا، روسيا، المغرب، رومانيا، الهند، العراق، بيرو، صربيا، البرتغال، والبحرين، في مشهد يعكس تنوع المدارس الفنية وتلاقي الثقافات عبر فن الكاريكاتير، على أن تستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع.

متحف نجيب محفوظ صندوق التنمية الثقافية محفوظ والأدباء فرحانين بالمتحف الكبير الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة شخصين في حادث تصادم ميكروباصين بالدقهلية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بنسبة تنفيذ 65%

حملات رقابية بالغربية

ضبط 10 مخالفات ونقص أوزان في حملة مفاجئة على مخابز العجيزي وشارع المنحر بطنطا

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد