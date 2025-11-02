أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع

أضاف ناصر ماهر هدف فريق الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش بالدقيقة 48 في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

لم يتغير الحال كثيرا داخل فريق الزمالك في مباراة طلائع الجيش عنه في عهد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق.

أولي أخطاء لاعبي الزمالك تمثلت في التمريرات الخاطئة في جميع الخطوط إلي جانب تباعد الخطوط بين كتيبة القلعة البيضاء.

الأخطاء في الشوط الأول لم تقف عند هذا الحد بل كادت أخطاء حسام عبدالمجيد الدفاعية تشكل خطورة علي الخط الخلفي.

عدم الضغط المتقدم من جانب لاعبي الزمالك تعتبر ثالث الأخطاء التي منحت لاعبو طلائع الجيش الفرصة وأريحية في تهديد دفاعات الفارس الأبيض.

رابع الأخطاء محمد شحاتة في الشوط الأول كان خارج الخدمة في وسط الملعب واتسم أداءه بعدم القدرة علي إمداد الخط الأمامي بأية تمريرات وعدم مساعدة دونجا في السيطرة علي وسط الملعب.

فيما شهد الشوط الأول غياب المغربي محمود بنتايج ولم يؤدي دوره علي الأطراف ولم يرسل أي تمريرة وإمداد زملائه فى خط الهجوم بأية تمريرات.

فيما نجح ناصر ماهر في تقمص وتعويض دور البرازيلي خوان بيزيرا بعد خروج الاخير مصابا وساهم فى تشكيل خطورة علي دفاعات طلائع الجيش.



بداية مباراة الزمالك وطلائع الجيش

بدأ اللقاء بتبادل الكرات وجرت محاولة من جانب فريق طلائع الجيش علي دفاعات الزمالك وحاول إسلام محارب اللحاق بتمريرة طولية إلا أنه تعرض إلي صافرة حكم اللقاء محمد الغازي بداعي التسلل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد كماتشو لاعب طلائع الجيش إثر عرقلته خوان بيزيرا.

وأحرز ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة هدف الزمالك الأول عقب استقباله تمريرة من دونجا انفرد بحارس طلائع الجيش ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 12 سدد أحمد علاء كرة صاروخية أبعدها محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك بصعوبة إلي ضربة ركنية.

واضطر حكم اللقاء محمد الغازي لإيقاف المباراة في الدقيقة الخامسة عشر من أجل تلقي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك العلاج.

وكاد في الدقيقة 25 أن يدرك إسلام محارب هدف التعادل لصالح طلائع الجيش بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلي حوار مرمي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

ودفع أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بدلا من البرازيلي خوان بيزيرا عقب تعرض الأخير للإصابة.

وأهدر الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك في الدقيقة 37 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بمحمد شعبان حارس طلائع الجيش وسدد الكرة تمر بعيدا عن المرمي وتضيع فرصة محققة للفارس الأبيض.

ونجح محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش في الإمساك بكرة خطيرة سددها ناصر ماهر نجم الزمالك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

شهدت بداية مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب شيكو بانزا بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح بدلا من محمد شحاتة.

وأحرز ناصر ماهر الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 48 بعدما تلقي تمريرة أحمد فتوح سددها علي مرتين في شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.