الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يتفوق على طلائع الجيش بهدف ناصر ماهر في الشوط الأول

مباراة الزمالك وطلائع الجيش
مباراة الزمالك وطلائع الجيش
يسري غازي

أنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بتبادل الكرات وجرت محاولة من جانب فريق طلائع الجيش علي دفاعات الزمالك وحاول إسلام محارب اللحاق بتمريرة طولية إلا أنه تعرض إلي صافرة حكم اللقاء محمد الغازي بداعي التسلل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد كماتشو لاعب طلائع الجيش إثر عرقلته خوان بيزيرا.

وأحرز ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة هدف الزمالك الأول عقب استقباله تمريرة من دونجا انفرد بحارس طلائع الجيش ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 12 سدد أحمد علاء كرة صاروخية أبعدها محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك بصعوبة إلي ضربة  ركنية.

واضطر حكم اللقاء محمد الغازي لإيقاف المباراة في الدقيقة الخامسة عشر من أجل تلقي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك  العلاج.

وكاد في الدقيقة 25 أن يدرك إسلام محارب هدف التعادل لصالح طلائع الجيش بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء تمر إلي حوار مرمي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

ودفع أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بدلا من البرازيلي خوان بيزيرا عقب تعرض الأخير للإصابة.

وأهدر الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك في الدقيقة 37 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بمحمد شعبان حارس طلائع الجيش وسدد الكرة تمر بعيدا عن المرمي وتضيع فرصة محققة للفارس الأبيض.

ونجح محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش في الإمساك بكرة خطيرة سددها ناصر ماهر نجم الزمالك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:


حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:


حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد علاء  .

خط الوسط : حامد الجابري - أحمد عبد الرحمن زولا - مصطفى الخواجة.

خط الهجوم : كريم طارق – علي حمدي – إسلام محارب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد مجدي وعمرو طارق ومؤمن محمود وأبو بكر كيتا وغيث المدادحة وحسن السويسي ومحمد عاطف وأحمد طارق ومحمد هاني.

الزمالك طلائع الجيش الدوري ناصر ماهر خوان بيزيرا

