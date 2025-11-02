قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الزمالك يعلن تشكيلته لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثالثة عشرة للدوري

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

