أول تعليق من روقا على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك

علق محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار لجنة شئون اللاعبين يقضي بأحقيته في الحصول على مبلغ 5 ملايين و2361 جنيهًا من النادي، وهي المستحقات المالية المتأخرة التي طالب بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال روقا في تصريحات خاصة لصدى البلد ان القرار صدر ولا يحتاج لتعليق، وانه ينتظر موقف الزمالك من القرار إما الدفع أو التفاوض بشأن المستحقات.

وأضاف روقا أن خطوة التقدم بشكوى للمحكمة الرياضية كاس لم تأتي بعد التصعيد ضد نادي الزمالك.

الزمالك يستأنف

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بصدور قرار من لجنة شئون اللاعبين يقضي بأحقية لاعب الفريق السابق محمد أشرف “روقا” في الحصول على مبلغ 5 ملايين و2361 جنيهًا من النادي، وهي المستحقات المالية المتأخرة التي طالب بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الخطاب تم تحويله إلى الشئون القانونية بنادي الزمالك، لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم استئناف رسمي ضد القرار الصادر لصالح اللاعب، في محاولة لتسوية الأزمة أو تقليص المبلغ المستحق.

وكان محمد أشرف روقا قد تقدم بشكوى رسمية عبر محاميه أحمد الحفناوي إلى لجنة شئون اللاعبين، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، والتي تُقدَّر بأكثر من خمسة ملايين جنيه، بعد إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي وحصوله على الاستغناء الخاص به.

من جانبه، أكد أحمد الحفناوي، محامي اللاعب، أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارًا نهائيًا بأحقية موكله في الحصول على كامل مستحقاته، مشددًا على أن الخطوة التالية ستكون طلب وقف قيد الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال عدم سداد المبلغ، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.