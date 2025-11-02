أحمد حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

خاض أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة طلائع الجيش، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد حمدي من قائمة الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز