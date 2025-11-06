قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن نادي بيراميدز يقدم أداءً مميزاً منذ الموسم الماضي، مشيداً بالفكر التدريبي لمدرب الفريق الذي استطاع أن يطور من أداء اللاعبين بشكل واضح.

وقال ريان: "بيراميدز يقدم أداءً استثنائياً منذ الموسم الماضي، ومدربه يمتلك فكراً تدريبياً على مستوى عالٍ، استطاع من خلاله بناء فريق منظم تكتيكياً وقادر على منافسة الكبار".

وأضاف أن نادي بيراميدز يختلف عن بقية الأندية الكبرى في مصر من حيث الضغوط الجماهيرية، موضحاً: "بيراميدز تأسس دون جماهير، وهذا يمنح لاعبيه هدوءاً نفسياً أكبر داخل الملعب، فهم لا يتأثرون بضغوط المدرجات مثل لاعبي الأهلي أو الزمالك".

وتحدث ريان عن مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، قائلاً: "ناصر ماهر يعيش حالة فنية جيدة في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه سيكون من العناصر المؤثرة التي ستفيد الزمالك كثيراً في لقاء الغد".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً: "الزمالك يمتلك شخصية البطل، وهو الأقرب للفوز على بيراميدز في مباراة السوبر، خاصة إذا نجح لاعبوه في استغلال الفرص وفرض أسلوبهم منذ البداية".

