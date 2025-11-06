أول تعليق لـ هشام حنفي بعد رئاسة قطاع الكرة بنادي دلفي

وجه هشام حنفي، الشكر لإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، بعد تكليفه برئاسة قطاع كرة القدم بنادي دلفي.

وكتب هشام حنفي عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله… العودة من جديد لبيتي النادي الأهلي مع المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد رحلة ناجحة استمرت 5 سنوات في قطاع الناشئين بنادي زد، يشرفني الإعلان عن ثقة النادي الأهلي وتكليفي برئاسة قطاع كرة القدم بنادي دلفي، أحد الأندية التي تعمل تحت رعاية النادي الأهلي".

وتابع: “أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أقدم كل ما بوسعي لخدمة النادي وتطوير القطاع، والمساهمة في دعم منظومة الكرة واكتشاف المواهب التي تشرّف الأهلي ومستقبله”.

واختتم: "شكرًا للجنة التخطيط بالنادي الأهلي على الثقة الغالية بقيادة كابتن مختار مختار و كابتن زكريا ناصف وكابتن محمد يوسف ولكل من دعم وساعد وساهم في أي خطوة خلال الفترة الماضية.. والقادم بإذن الله أفضل وأكبر".